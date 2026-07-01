ガーナの首都アクラ郊外で豪雨により街が広範囲が冠水し、住宅や道路が濁流にのみこまれた。多くの住民が取り残され救助を待つ事態に、政府は緊急チームを派遣した。一方、アメリカ・バージニア州では浸水により陥没した道路に車が突っ込んだ。車内の女性は警察官に救助された。ガーナ首都郊外で大規模な冠水川のように濁流が流れているところは･･･西アフリカ・ガーナの首都アクラ郊外の住宅地。水が建物の1階をのみ込んでいる。押