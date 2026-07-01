JR各社によりますと、現在、オンラインやみどりの窓口などでの乗車券の購入や受け取りがしづらい状況になっているということです。JR各社共通のシステムに障害が起こっている可能性があるということで、各社が詳しい原因を調査しています。また、JR東日本ではモバイルSuicaアプリの臨時メンテナンスを行っていて、モバイルSuicaで新たに金額をチャージをしたり定期券を購入することができなくなっているということです。メンテナン