6月29日、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と、元KAT-TUNの亀梨和也（40）が結婚と第1子妊娠を発表した。亀梨はファンクラブサイトで、《この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします》と、田中との連名の署名で報告。その後、双方の公式サイトでも結婚と妊娠を発表した。「2人の交際を最初に報じた