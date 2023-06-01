【装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム】 7月1日 予約開始 12月 発売予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは7月1日に、フィギュア「装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム」の予約を開始する。価格は8,800円で発売は12月の予定。

特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」放送当時の2000年に発売された「装着変身」が復活。素体フィギュアにアーマーを装着することで「仮面ライダークウガ マイティフォーム」が完成する。

胸部アーマー・前腕アーマー・ベルト・足首はダイキャスト製となっており、塗装で表現されていた頭部の複眼および、変身ベルト「アークル」中央のクリスタルにはクリア素材が採用されている。

頭部の角はゴールドで彩色。膝アーマーと手首・足首のリングにも彩色が追加されており、当時品ではできなかった膝アーマー・足首のリング・手甲の着脱も可能となっている。

さらに、当時品同様の飾り方が楽しめるディスプレイスタンドとバックパネルが付属し、ディスプレイスタンドのネームプレートは立体感のある形状へ改良されている。また、バックパネルは紙製からPET製になっている。

「装着変身 仮面ライダークウガ マイティフォーム」

サイズ：全高 約125mm

素材：ABS、ダイキャスト、PVC製

【セット内容】

・フィギュア本体

・アーマー一式

・ディスプレイスタンド

・ディスプレイスタンド用バックパネル

(C)石森プロ･東映

※発売日は流通により前後する場合があります。