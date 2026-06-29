日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2774（+6.0　+0.22%）
ホンダ　1447（-2.5　-0.17%）
三菱ＵＦＪ　3261（+16　+0.49%）
みずほＦＧ　7853（+59　+0.76%）
三井住友ＦＧ　6425（+34　+0.53%）
東京海上　6996（+93　+1.35%）
ＮＴＴ　144（-0.3　-0.21%）
ＫＤＤＩ　2687（+6　+0.22%）
ソフトバンク　205（+0.3　+0.15%）
伊藤忠　1836（+2.5　+0.14%）
三菱商　4414（+11　+0.25%）
三井物　4563（+55　+1.22%）
武田　5147（+60　+1.18%）
第一三共　2564（+28.5　+1.12%）
信越化　6891（+56　+0.82%）
日立　4499（+21　+0.47%）
ソニーＧ　3188（-11　-0.34%）
三菱電　5876（+18　+0.31%）
ダイキン　24167（+117　+0.49%）
三菱重　3578（+11　+0.31%）
村田製　10919（+149　+1.38%）
東エレク　74057（+1137　+1.56%）
ＨＯＹＡ　25844（+269　+1.05%）
ＪＴ　6079（+7　+0.12%）
セブン＆アイ　1910（+6.5　+0.34%）
ファストリ　84471（+401　+0.48%）
リクルート　11186（+146　+1.32%）
任天堂　6593（+4　+0.06%）
ソフトバンクＧ　6377（+151　+2.43%）
キーエンス（普通株）　77324（+224　+0.29%）