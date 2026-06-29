日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2774（+6.0 +0.22%）
ホンダ 1447（-2.5 -0.17%）
三菱ＵＦＪ 3261（+16 +0.49%）
みずほＦＧ 7853（+59 +0.76%）
三井住友ＦＧ 6425（+34 +0.53%）
東京海上 6996（+93 +1.35%）
ＮＴＴ 144（-0.3 -0.21%）
ＫＤＤＩ 2687（+6 +0.22%）
ソフトバンク 205（+0.3 +0.15%）
伊藤忠 1836（+2.5 +0.14%）
三菱商 4414（+11 +0.25%）
三井物 4563（+55 +1.22%）
武田 5147（+60 +1.18%）
第一三共 2564（+28.5 +1.12%）
信越化 6891（+56 +0.82%）
日立 4499（+21 +0.47%）
ソニーＧ 3188（-11 -0.34%）
三菱電 5876（+18 +0.31%）
ダイキン 24167（+117 +0.49%）
三菱重 3578（+11 +0.31%）
村田製 10919（+149 +1.38%）
東エレク 74057（+1137 +1.56%）
ＨＯＹＡ 25844（+269 +1.05%）
ＪＴ 6079（+7 +0.12%）
セブン＆アイ 1910（+6.5 +0.34%）
ファストリ 84471（+401 +0.48%）
リクルート 11186（+146 +1.32%）
任天堂 6593（+4 +0.06%）
ソフトバンクＧ 6377（+151 +2.43%）
キーエンス（普通株） 77324（+224 +0.29%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2774（+6.0 +0.22%）
ホンダ 1447（-2.5 -0.17%）
三菱ＵＦＪ 3261（+16 +0.49%）
みずほＦＧ 7853（+59 +0.76%）
三井住友ＦＧ 6425（+34 +0.53%）
東京海上 6996（+93 +1.35%）
ＮＴＴ 144（-0.3 -0.21%）
ＫＤＤＩ 2687（+6 +0.22%）
ソフトバンク 205（+0.3 +0.15%）
伊藤忠 1836（+2.5 +0.14%）
三菱商 4414（+11 +0.25%）
三井物 4563（+55 +1.22%）
武田 5147（+60 +1.18%）
第一三共 2564（+28.5 +1.12%）
信越化 6891（+56 +0.82%）
日立 4499（+21 +0.47%）
ソニーＧ 3188（-11 -0.34%）
三菱電 5876（+18 +0.31%）
ダイキン 24167（+117 +0.49%）
三菱重 3578（+11 +0.31%）
村田製 10919（+149 +1.38%）
東エレク 74057（+1137 +1.56%）
ＨＯＹＡ 25844（+269 +1.05%）
ＪＴ 6079（+7 +0.12%）
セブン＆アイ 1910（+6.5 +0.34%）
ファストリ 84471（+401 +0.48%）
リクルート 11186（+146 +1.32%）
任天堂 6593（+4 +0.06%）
ソフトバンクＧ 6377（+151 +2.43%）
キーエンス（普通株） 77324（+224 +0.29%）