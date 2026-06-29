50歳・内田有紀、ショートヘア続けていた“意外な理由”告白「切るしかないじゃないですか。だから…」
俳優の内田有紀（50）が、27日放送のフジテレビ系『ミキティダイニング』（毎週土曜 前11：00）に寺西拓人（timelesz）とともに出演。自身のショートヘアについて言及する場面があった。
【写真】内田有紀が番組内で作ったオリジナルバーガー“お好み焼きサーモンバーガー” 寺西オリジナルも
内田は1992年に俳優デビュー。94年には『時をかける少女』（日本テレビ系）『17才-at seventeen-』（フジテレビ系）で主演を張り、一躍脚光を浴びた。当時の内田は茶髪のショートカットで肌は小麦色。いわゆる“ボーイッシュ”なタイプのアイドルであり、以降もショートヘアを“トレードマーク”とし活動を続けてきた。
内田と同年代であるMCの庄司智春も、自身が10代の頃に内田が出演していたドラマを夢中で見ていたといい、番組内では庄司のためと当時のドラマの映像が流れた。18歳＆20歳の頃の当時の映像と現在のスタジオでの近影を見比べた藤本美貴は、「ほんとに変わってない」と感嘆。
まさに“引っ張りだこ”であった当時について「何本も同時に撮影（していた）？」という藤本の質問に対し、内田は「意外と同時じゃなくて、意外とちゃんと終わったら次の撮影」と言うも、「ただ、全く次の準備ができる時間がなかったから、だからずっと髪短かったんですよ」と髪型について言及した。
驚く藤本と庄司に対し、内田は続けて「髪を伸ばす時間がないままドラマに入るので、切るしかないじゃないですか。だからどんどん短くなってっちゃった。次の役のためにショートはショートでもうちょっと短くしないとと思って」と当時の事情を明かしていた。
【写真】内田有紀が番組内で作ったオリジナルバーガー“お好み焼きサーモンバーガー” 寺西オリジナルも
内田は1992年に俳優デビュー。94年には『時をかける少女』（日本テレビ系）『17才-at seventeen-』（フジテレビ系）で主演を張り、一躍脚光を浴びた。当時の内田は茶髪のショートカットで肌は小麦色。いわゆる“ボーイッシュ”なタイプのアイドルであり、以降もショートヘアを“トレードマーク”とし活動を続けてきた。
まさに“引っ張りだこ”であった当時について「何本も同時に撮影（していた）？」という藤本の質問に対し、内田は「意外と同時じゃなくて、意外とちゃんと終わったら次の撮影」と言うも、「ただ、全く次の準備ができる時間がなかったから、だからずっと髪短かったんですよ」と髪型について言及した。
驚く藤本と庄司に対し、内田は続けて「髪を伸ばす時間がないままドラマに入るので、切るしかないじゃないですか。だからどんどん短くなってっちゃった。次の役のためにショートはショートでもうちょっと短くしないとと思って」と当時の事情を明かしていた。