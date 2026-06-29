YouTubeチャンネル「街角給与明細」が動画を公開した。街角でラーメン店でアルバイトをする19歳と21歳の学生にインタビューを行い、彼らの給料事情や将来の夢、そして遠慮のないユニークな先輩後輩の関係性に迫っている。



2人は同じラーメン店で働く先輩と後輩の関係。時給は共に1200円だが、バイト歴4年目の先輩は、仕込みからキッチン、ホールまで「全部できます」と自信を見せ、自身の働きぶりを「時給換算で2000円」と豪語する。一方、バイト歴1年目の後輩も業務全般はこなせるものの、先輩にはまだ及ばないようだ。



話題は給料の使い道とファッションへと移る。洋服にお金を使うという先輩は、1万円ほどの指輪やブレスレットを身につけ、自身のスタイルを「ギラギラしてますね」と表現。そんな先輩に対し、後輩はラフな服装ながらも星型のアクセサリーを身につけており、「星拾ってるんすよ」「上級者っす」と先輩からいじられる一幕もあった。



さらに先輩は、アルバイト以外にも電気工事士として現場の仕事をしており、日当2万円で月に「26万円」を稼いだこともあるという驚きの事実を明かした。貯金額も「150万円」と、学生離れした一面をのぞかせる。対照的に19歳の後輩は、「公務員になって安定した給料をもらいたい」と、幼い頃からの夢である警察官を目指す堅実な姿勢を語った。



対照的な価値観を持つ2人だが、その関係性は非常にフランクだ。「先輩が襲われていたら助けるか」という質問に、将来警察官を目指す後輩が「助けないです」と笑いながら即答。さらに食事代についても「（先輩に）払わせます」と言い放ち、先輩も苦笑いを見せるなど、気心の知れた仲の良さがうかがえる。学生たちのリアルな金銭感覚と、軽快な掛け合いが楽しめるインタビューとなっている。



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