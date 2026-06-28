【ディズニーストア.jp Exclusive Magic！】6月30日スタート！ 特別な限定アイテムが勢揃い
ディズニー公式オンラインストアで特別な限定アイテムが登場する「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」が、6月30日（火）より開催される。
＞＞＞限定アイテムなどをチェック！（写真11点）
ディズニー公式オンラインストア限定の特別なアイテムは、ドナルドとヒューイ、デューイ、ルーイが仲良く並んだぬいぐるみと、ドナルドに肩車されて上手にバランスをとる3人がキュートなぬいぐるみキーチェーン、「【予約販売】ドナルドダック＆甥っ子たちのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーン」や、『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした置き時計、「【受注生産】作品をモチーフにした置き時計とLEDライト」が登場する。
また、伝統とディズニーの魔法が融合したArribas Brothersのアイテムが数量限定で登場。ラインストーンで華やかに装飾した「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのフィギュアをはじめ、キャラクターや作品のワンシーンをモチーフにしたジュエリーボックスなどをラインナップ。熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げ、それぞれのキャラクターの魅力を繊細に表現した特別なコレクションだ。
さらに、『ザ・マペッツ』の個性豊かなキャラクターたちが、ぬいぐるみになって登場。カーミットのチャーミングな目と細長い手足、ミス・ピギーの真っ赤なドレスやまつげをはじめ、衣装や毛並みなどそれぞれのキャラクターの魅力を表現している。お部屋に飾って『ザ・マペッツ』の世界観をお楽しみいただける。
そして、ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアでは、じゃんけんで ”あいこ” になった方にオリジナルカードをプレゼントする「ディズニーストア あいこじゃんけん」を実施する。「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」開催期間中、ディズニー公式オンラインストアのお楽しみ限定カードにスペシャルデザインが登場する。
オーダーメイドシリーズD-Made（ディーメイド）から新アートを決定する投票を開催。ディズニーストア公式SNS（X、Instagram）をフォローし、対象の投稿に好きなキャラクター名と理由をコメントすることで参加できる。商品化が決定したキャラクターは、D-Madeに新規アートとして追加し、期間限定で発売する。
最後に、「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」開催を記念して、ディズニー公式オンラインストア限定でポイント3倍キャンペーンも実施される。
（C） Disney
（C） Disney/Pixar
（C） Disney （C） & TM Lucasfilm Ltd.
＞＞＞限定アイテムなどをチェック！（写真11点）
ディズニー公式オンラインストア限定の特別なアイテムは、ドナルドとヒューイ、デューイ、ルーイが仲良く並んだぬいぐるみと、ドナルドに肩車されて上手にバランスをとる3人がキュートなぬいぐるみキーチェーン、「【予約販売】ドナルドダック＆甥っ子たちのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーン」や、『ふしぎの国のアリス』をモチーフにした置き時計、「【受注生産】作品をモチーフにした置き時計とLEDライト」が登場する。
さらに、『ザ・マペッツ』の個性豊かなキャラクターたちが、ぬいぐるみになって登場。カーミットのチャーミングな目と細長い手足、ミス・ピギーの真っ赤なドレスやまつげをはじめ、衣装や毛並みなどそれぞれのキャラクターの魅力を表現している。お部屋に飾って『ザ・マペッツ』の世界観をお楽しみいただける。
そして、ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアでは、じゃんけんで ”あいこ” になった方にオリジナルカードをプレゼントする「ディズニーストア あいこじゃんけん」を実施する。「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」開催期間中、ディズニー公式オンラインストアのお楽しみ限定カードにスペシャルデザインが登場する。
オーダーメイドシリーズD-Made（ディーメイド）から新アートを決定する投票を開催。ディズニーストア公式SNS（X、Instagram）をフォローし、対象の投稿に好きなキャラクター名と理由をコメントすることで参加できる。商品化が決定したキャラクターは、D-Madeに新規アートとして追加し、期間限定で発売する。
最後に、「ディズニーストア.jp Exclusive Magic！」開催を記念して、ディズニー公式オンラインストア限定でポイント3倍キャンペーンも実施される。
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