失礼なく打ち合わせ中の上司に連絡があったことを知らせるには！？【頭がいい人の敬語の使い方】

失礼なく打ち合わせ中の上司に連絡があったことを知らせるには

面談中の上司に「お電話です」は常識知らず

社外の仕事相手と打ち合わせをしている上司に、外部から電話が入ることもあります。スマホ全盛の時代でも、会社ではよくあることです。電話の相手は急いで連絡を取りたい様子。そのことを上司に知らせる場合、面談相手に失礼にならないような言い方をしなければなりません。

「失礼します。課長、お電話が入っております」

社内の人同士の打ち合わせならこれでもいいのかもしれませんが、外部の人の場合は明らかに礼を失することになります。面談を中断させる非をまず相手に詫びるのが筋です。

「お打ち合わせ中、恐れ入ります」

このフレーズだけを言い、用件はメモにして上司に示すのが頭のいい方法です。

メモには「〇〇様より電話」と書くだけではなく、電話相手への対応を上司が指示しやすい選択肢も記しておきます。「のちほど折り返し電話する」「中座して電話に出る」「〇〇に代わって対応させる」・・・・。これによって、上司は指を差すだけで指示ができます。面談を中断する時間も最小限ですみ、面談相手が感情を害することもないはずです。

【出典】『頭がいい人の敬語の使い方』著：本郷陽二