元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、27日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「あそこに座れって言われたら震える」テレビ番組を実名告白した。

今週のゲストはタレント徳光正行（54）。YouTubeで活躍する女性タレントの話題で盛り上がった。徳光が元AKB48の福留光帆の名前を挙げた。さらにテレビで活躍中の女性タレントに元NMB48の渋谷凪咲にも触れた。

田中は渋谷について「分かる、すごく多才で。頭の回転速すぎません？」と絶賛。そして「滝沢カレンちゃんも思うんですよ。カレンちゃんはどちらかというと、降ってくるタイプで。渋谷さんは頭がいいタイプなのかな」と推察した。

徳光が「彼女たち『IPPONグランプリ』に出演なさってましたよね。最高でしたよね」と絶賛すると、田中は「あんなの、あそに座れって言われたら震えるけど。あの人たち楽しそうにやってましたもんね、カレンちゃんもそうだけど」と返答した。

「IPPON女子グランプリ」は、フジテレビ系列の特番「まっちゃんねる」内で2022年6月に初開催された女性限定の大喜利大会。「女性タレント部門」には滝沢カレン、渋谷、神田愛花、王林が出演。滝沢が初代女王に輝いた。「女芸人部門」ではハリセンボンの箕輪はるかが優勝した。

番組公式Xには田中と徳光正行のツーショット写真が公開されている。