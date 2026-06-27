２０２２年末をもって芸能界を引退した元Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）のマリウス葉さんが、ラジオの代打ＤＪを務めたオフショットがインスタグラムで公開された。

休養に入ったモデルの長谷川ミラに代わって、５月中旬から約１か月半、Ｊ−ＷＡＶＥ「ＳＴＡＲＴ ＬＩＮＥ」（金曜・後４時半）のナビゲーターを担当したマリウス葉さん。最後の放送を終え、「めちゃくちゃ楽しかったです」と笑顔を見せる。「最初は生放送３時間半、どうすればやれるのかっていう心配があったんですけど、チームの皆さんもそうですし、長谷川ミラさんのアドバイスだったり、とりあえず楽しむことが一番ということで、本当に、楽しかったです」と振り返った。

マリウスさんは短髪に黒メガネをかけたビジュアルで、フォロワーは「マリウスに似てると思ったらマリウスだった」と驚く人も。「マリちゃんすっかり大人〜元気そうでうれしい」の声も寄せられた。ネット上でも「マリ髪切った！？」「大胆に刈ったなー！夏だから？」と驚きの声があがった。

マリウスさんは父の故郷でもあるドイツ生まれ。２０１１年１月、ジャニーズ事務所に入所し、同年１１月に「Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ」でＣＤデビューした。１２年ＴＢＳ系「コドモ警察」で連続ドラマデビュー。１７年米マサチューセッツ州の名門ハーバード大で、世界の高校生２８人が集まる超難関セミナーに参加。１８年度から上智大国際教養学部に通い、２０年９月から米スタンフォード大のオンラインコースも受講し、グループ活動と勉学の両立に励んだ。同年１２月から体調不良のため芸能活動を休止。２２年大みそかのジャニーズカウントダウンで１１年間の芸能生活の有終の美を飾った。

昨年１１月には「ＷＦＰチャリティー エッセイコンテスト２０２５」表彰式に出席するなど、今の活動も注目されている。