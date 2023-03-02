日本の俳優、アイドルであり、「Sexy Zone」のメンバーの一人。2000年3月30日生まれ、ドイツ・ハイデルベルク出身。
短髪姿にネットでは「似てると思ったら」「髪切った！？」などと反響が
スポーツ報知
Smart FLASH
中島は歌手や俳優活動で多忙になり、入院するまでの事態になったという
FRIDAYデジタル
ファンクラブの会員向けの動画で、菊池風磨が新メンバーの容姿をいじった
女性自身
菊池風磨が配信動画で何度も新メンバーの容姿をいじり、物議を醸している
週刊女性PRIME
堂々とした姉弟ショットも掲載されているが、世間からはツッコミが
11日にInstagramを更新し、短髪でヒゲも生やしている近影をアップ
丸刈りにサングラスをかけた、かなりワイルドな様子になっている
筆者は「そうくるか！」と仰天したとし、ファンの反応も賛否両論だそう
文春オンライン
Instagramでは海外で過ごす日常などを配信し、ファンを喜ばせているという
ドイツの実家に少し帰省していたため、朝食を贅沢に作ったなどと報告
デイリースポーツ
プールにジャンプしようとし、頭を打ったとInstagramのライブで話したそう
「行く前に皆でランチ、楽しい時間と、色んな話ができて楽しかった」と投稿
ABEMA TIMES