クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【燃費が…】レクサスGX550で宮城県金華山まで往復870kmの長距離ドライブ! 高速燃費と疲労度は? 金運スポット&グルメの車旅VLOG! | LEXUS GX550 version L」を公開した。動画では、レクサスGX550で埼玉県から宮城県の金華山を目指し、長距離ドライブでの運転支援システムの実力や実燃費、現地のグルメスポットを紹介している。

今回は「3年連続でお参りすれば一生お金に困らない」と言われるパワースポット、金華山黄金山神社へ向かうドライブ。道中の高速道路では、搭載されている最新の運転支援システムについて言及している。過去に所有していたランドクルーザー300や初期型レクサスLXと比較し、電動パワーステアリングを採用しているGXは「レーンキープ性も良い」と評価。「高速道路での安心感とラクチンさ加減」が優れていると語っている。さらに、純正ナビ画面で動画配信サービスを楽しめる愛用のアイテム「オットキャスト」が使用できる点も紹介した。

金華山で無事に3年目の参拝を終えた後は、観光拠点「ホエールタウンおしか」に立ち寄り、新鮮なクジラの刺身定食とカキフライを堪能。その後、巨大な防潮堤に壁画が描かれた「海岸線の美術館」を訪れ、ダイナミックなアートを背景に愛車のGXを撮影している。帰宅時には、往復約870kmを走り切ったメーター上の実燃費が「8.0km/L」だったことも報告した。

新型SUVの長距離走行における実力から、絶品グルメ、SNS映えするフォトスポットまで盛りだくさんの内容となっている。休日のドライブ計画や、愛車との旅のコース選びの参考にしてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:00

レクサスGXで3年連続の金華山へ
05:15

最新の運転支援システムを他車と比較
12:51

水上タクシーで金華山へ渡る
17:16

ホエールタウンおしかでクジラ料理を堪能
18:35

防潮堤アート「海岸線の美術館」で愛車撮影

関連記事

「乗れる期間は意外と少ない!!」レクサス唯一のMT車『LBX モリゾウRR』徹底レビュー！人生を豊かにするクルマ選びの正解

「乗れる期間は意外と少ない!!」レクサス唯一のMT車『LBX モリゾウRR』徹底レビュー！人生を豊かにするクルマ選びの正解

 「買うべき軽自動車」新型ハスラーXを試乗！激変した乗り心地と待望の神機能採用で「軽自動車のなかで相当いい」

「買うべき軽自動車」新型ハスラーXを試乗！激変した乗り心地と待望の神機能採用で「軽自動車のなかで相当いい」

 「高級車以上の装備」新型ハスラーXのマイナーチェンジがヤバい…車中泊もこなす驚異のコスパにワンソクTubeも驚愕

「高級車以上の装備」新型ハスラーXのマイナーチェンジがヤバい…車中泊もこなす驚異のコスパにワンソクTubeも驚愕
もっと見る

チャンネル情報

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」_icon

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」

YouTube チャンネル登録者数 148.00万人 3217 本の動画
ブログ「ワンダー速報」の公式チャンネルだから「ワン速」です。
youtube.com/@wansokutube YouTube