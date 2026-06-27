クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【燃費が…】レクサスGX550で宮城県金華山まで往復870kmの長距離ドライブ! 高速燃費と疲労度は? 金運スポット&グルメの車旅VLOG! | LEXUS GX550 version L」を公開した。動画では、レクサスGX550で埼玉県から宮城県の金華山を目指し、長距離ドライブでの運転支援システムの実力や実燃費、現地のグルメスポットを紹介している。



今回は「3年連続でお参りすれば一生お金に困らない」と言われるパワースポット、金華山黄金山神社へ向かうドライブ。道中の高速道路では、搭載されている最新の運転支援システムについて言及している。過去に所有していたランドクルーザー300や初期型レクサスLXと比較し、電動パワーステアリングを採用しているGXは「レーンキープ性も良い」と評価。「高速道路での安心感とラクチンさ加減」が優れていると語っている。さらに、純正ナビ画面で動画配信サービスを楽しめる愛用のアイテム「オットキャスト」が使用できる点も紹介した。



金華山で無事に3年目の参拝を終えた後は、観光拠点「ホエールタウンおしか」に立ち寄り、新鮮なクジラの刺身定食とカキフライを堪能。その後、巨大な防潮堤に壁画が描かれた「海岸線の美術館」を訪れ、ダイナミックなアートを背景に愛車のGXを撮影している。帰宅時には、往復約870kmを走り切ったメーター上の実燃費が「8.0km/L」だったことも報告した。



新型SUVの長距離走行における実力から、絶品グルメ、SNS映えするフォトスポットまで盛りだくさんの内容となっている。休日のドライブ計画や、愛車との旅のコース選びの参考にしてみてはいかがだろうか。



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