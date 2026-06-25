66年前のレコードがJBLスピーカーから響く　人種も世代も交差するジャズ喫茶

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・明大前の音楽喫茶店『JAZZ茶房 マイルス』です。

コルトレーンも来たジャズ窟で心身を解放する

ドアを開けた瞬間にウォンと音があふれてくる。これがファーストインパクト。そして、目の前には名物の急な階段だ。

「この階段を昇るのは敷居が高いってみんな言う。上がりきっちゃうとアットホームなんだよ」と二代目マスターのひとり、児玉さんが笑顔で迎えてくれる。

66年前の創業者・本山雅子さんが収集したレコードがJBLのスピーカーから流れる。天井が低く、古い床が軋むからか、生々しくも温もりある音が肌に触れるようで、音の湯船に身を沈めている気分だ。

ジントニック900円

『JAZZ茶房 マイルス』ジントニック 900円 お酒はすべてダブル（濃い目）なのも店の個性

その昔、公演終わりのJ・コルトレーンが来店して耳を傾けたという伝説に魅かれてか、普段は外国人客が6割超。羽田空港でのトランジットの束の間に寄る客もいる。レコードに興味を持つ20代も増えてきたが「こっち（ターンテーブル）で回転しているのに、なぜあっち（スピーカー）から聞こえるのか」と素直な質問をされたことも。

人種も世代も自由に交差するのがジャズ喫茶の存在価値なのだ。

『JAZZ茶房 マイルス』レコードは約3000枚。「さっと取り出せるまで、常連客として30年が必要でした（笑）」と児玉さん

明大前『JAZZ茶房 マイルス』

［店名］『JAZZ茶房 マイルス』

［住所］東京都世田谷区松原1-37-14

［電話］なし

［営業時間］18〜22時※木・金は〜23時、土：17〜23時

［休日］日・祝

［交通］京王線井の頭線明大前駅から徒歩3分

撮影／浅沼ノア、取材／輔老心

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、メインストリーム・ジャズ中心のレコードの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】異世界に吸い込まれるかのような急階段が味！（7枚）