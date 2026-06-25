W杯前に雅子さまが2週間姿を消した…宮内庁が案じた「異変」の中身

天皇皇后両陛下のサッカーW杯観戦

6月13日からオランダ・ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下。15日早朝にはオランダのアレキサンダー国王夫妻と、サッカーW杯の日本対オランダ戦を観戦した。

「天皇ご一家とオランダ王室は非常に仲が良く、国王自らが陛下と撮ったツーショットも公開されました。ご出発前は体調が不安視されていた雅子さまも、現地では楽しげなご様子でしたね」（皇室担当記者）

海外訪問には陛下お一人だけで行かれるのではないか―出発直前、記者からはそう心配する声も漏れ聞こえてきた。直前の約2週間、雅子さまが姿を一切見せなかったからだ。

雅子さまのご様子

「5月29日に国賓として御所を訪れたフィリピンのマルコス大統領夫妻を見送って以降、雅子さまは公の場にまったく現れていませんでした。出発当日も皇居を出る時間が予定より20分ほど遅れて、宮内庁関係者は最後の一瞬まで気を揉んだそうです」（同前）

訪欧に向けて、コンディションを整えていたのだろうか。

「週刊現代」2026年7月6日号より

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