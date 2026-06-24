午後：債券サマリー 先物は反発 長期金利は２．６６０％で推移 午後：債券サマリー 先物は反発 長期金利は２．６６０％で推移

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２４日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発した。米長期金利が時間外取引で低下したことを背景に、円債に資金を振り向ける動きが出た。



この日は財務省による利付国債の入札や、日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなかった。一方、読売新聞オンラインが早朝、「高市首相は２０２７年度予算案の編成で、経済成長に資する施策向けの特別枠「『強く豊かな日本』投資枠」を創設する方針を固めた」と報じた。また、午後には日本経済新聞電子版が、「高市早苗首相は２５日の経済財政諮問会議で、２０４０年度までの新たな中長期の経済財政計画を策定する方針を打ち出す」と伝えている。「責任ある積極財政」に関連する報道が出るなかで、長期債を買い上がる姿勢は限られた。超長期債に対しては売り圧力が高まった。



先物９月限は前営業日比１０銭高の１２７円６９銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばい圏の２．６６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS