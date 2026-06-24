ソフトテックス <550A> [東証Ｓ] が6月24日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた27年3月期の上期配当を40円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の70円→35円に修正した。年間配当は従来計画の70円→75円(前期は70円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要事項の一つとして位置づけております。また、内部留保とのバランスを図りながら、継続的かつ安定的な利益還元を実施することを基本方針としております。当初、期末配当として予定していた年間配当金70円について、株主の皆様への利益還元機会の拡充を図るため、中間配当35円及び期末配当35円に分割して実施することといたしました。さらに、2026年４月９日の東京証券取引所スタンダード市場及び名古屋証券取引所メイン市場への新規上場を記念し、株主の皆様への感謝の意を表するため、中間配当において１株当たり５円の上場記念配当を実施いたします。これにより、中間配当は１株当たり40円（普通配当35円、記念配当５円）、期末配当予想は１株当たり35円とし、年間配当金は１株当たり75円となる予定です。