（台北中央社）国防部（国防省）は23日夜、中国人民解放軍の空母「福建」が同日、台湾海峡を通過したと発表し、撮影した画像を公開した。顧立雄（こりつゆう）国防部長（国防相）は24日の立法院（国会）外交・国防委員会で、福建の通過については「十分に把握している」とし、人民解放軍に重要な関連の動きがあった場合、国防部は適時に情報を公開できるとの考えを示した。



国防部は23日、国軍は統合監視システムを運用して福建を厳密に監視したと説明した。公開された福建の画像からは、飛行甲板に艦載機が駐機していないことが確認できる。



福建は昨年12月16日に就役後初めて台湾海峡通過が確認されていた。当時も甲板上に艦載機の姿はなく、顧氏は同17日、問題点の改善を行うために上海・長興島の造船所に戻る最中だろうとの見方を示していた。



（游凱翔、呉書緯／編集：名切千絵）