三菱化工機<6331.T>がしっかり。この日、日本製鉄<5401.T>から中型水素製造装置を受注したと発表したことが好材料視されている。



今回の受注は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（ＧＸ推進法）に基づく「排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業 令和７年度～令和１１年度事業」に採択された日本製鉄の「高炉プロセスから電炉プロセスへの転換」投資に係るもの。なお、日本製鉄の九州製鉄所八幡地区に２８年の納入を予定している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS