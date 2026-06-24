『EIGHT-JAM』女性アイドル特集で音楽のプロが名曲を厳選＆解説 後藤真希は「LOVEマシーン」秘話を披露
■中森明菜の最新インタビューも初公開
5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系『EIGHT-JAM』は24日午後7時から3時間ゴールデンSPとして「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」をテーマに届ける。スタジオゲストの葉加瀬太郎・武部聡志・ヒャダインをはじめ、音楽のプロたちが“音楽の教科書に載せたい女性アイドルの名曲”を厳選。各曲の魅力を解説していく。
【番組カット】トークを繰り広げる村上信五＆いしわたり淳治ら
「女性アイドル50年の歴史」を順を追って総ざらい。1970年代に国民的アイドルとして君臨したピンク・レディーや山口百恵、アイドル全盛期の80年代を圧倒した二大巨頭＝松田聖子＆中森明菜をはじめ…90年代以降に社会現象を巻き起こしたモーニング娘。やAKB48、ただいま快進撃中のKAWAII LAB.のアイドルなど、一時代を築いたミューズたちの名曲＆貴重映像を大放出する。
もちろん、『EIGHT-JAM』ならではの切り口も健在。今回はプロデューサー・作詞家・作曲家など“女性アイドルをブレイクさせたクリエイティブチームの功績”についても、葉加瀬らがプロ目線で徹底分析。また、女性アイドルたちの楽曲に隠された（秘）エピソードも続々と明らかに。ピンク・レディーの代表曲のひとつ「サウスポー」の未発表バージョンも大公開される。
さらに、女性アイドルたちのインタビュー映像も併せて公開。なんと『EIGHT-JAM』完全独占となる中森明菜が自らの楽曲について語った最新インタビューの内容も初公開。単なる振り返りだけにとどまらない――女性アイドルの奥深き魅力を、最高深度まで掘り下げる。
今回のゴールデンSPには前述の葉加瀬＆武部＆ヒャダインに加え、元モーニング娘。の後藤真希が出演。さらに、アイドル界をけん引するKing & Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）も参戦する。
そんな中、今回はプロたちが教科書に載せたい楽曲として、モーニング娘。の名曲『LOVEマシーン』も選出。なんと、後藤からは「『LOVEマシーン』のデモ音源をもらった時は『何、これ!?』と衝撃でした」との告白も。発売から約27年、今夜、後藤が明かす同曲の歌唱秘話とは。
一方、今回の収録を通じて、高橋は「男性アイドルとはまた違う儚（はかな）さや神々しさを、女性アイドルの皆さんはずっと持ってきたんだなって思いました」と感嘆。葉加瀬＆武部＆ヒャダインも思わず膝を打つ分析を、次々と打ち出し…。そんな2人とともに、今回は番組でおなじみの川田裕美＆高橋茂雄（サバンナ）も参戦。はたしてどんなコメントが飛び出すのか。
5人組グループ・SUPER EIGHTが出演するテレビ朝日系『EIGHT-JAM』は24日午後7時から3時間ゴールデンSPとして「豪華プロが選ぶ 音楽の教科書に載せたい昭和・平成・令和 女性アイドル50年史」をテーマに届ける。スタジオゲストの葉加瀬太郎・武部聡志・ヒャダインをはじめ、音楽のプロたちが“音楽の教科書に載せたい女性アイドルの名曲”を厳選。各曲の魅力を解説していく。
「女性アイドル50年の歴史」を順を追って総ざらい。1970年代に国民的アイドルとして君臨したピンク・レディーや山口百恵、アイドル全盛期の80年代を圧倒した二大巨頭＝松田聖子＆中森明菜をはじめ…90年代以降に社会現象を巻き起こしたモーニング娘。やAKB48、ただいま快進撃中のKAWAII LAB.のアイドルなど、一時代を築いたミューズたちの名曲＆貴重映像を大放出する。
もちろん、『EIGHT-JAM』ならではの切り口も健在。今回はプロデューサー・作詞家・作曲家など“女性アイドルをブレイクさせたクリエイティブチームの功績”についても、葉加瀬らがプロ目線で徹底分析。また、女性アイドルたちの楽曲に隠された（秘）エピソードも続々と明らかに。ピンク・レディーの代表曲のひとつ「サウスポー」の未発表バージョンも大公開される。
さらに、女性アイドルたちのインタビュー映像も併せて公開。なんと『EIGHT-JAM』完全独占となる中森明菜が自らの楽曲について語った最新インタビューの内容も初公開。単なる振り返りだけにとどまらない――女性アイドルの奥深き魅力を、最高深度まで掘り下げる。
今回のゴールデンSPには前述の葉加瀬＆武部＆ヒャダインに加え、元モーニング娘。の後藤真希が出演。さらに、アイドル界をけん引するKing & Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）も参戦する。
そんな中、今回はプロたちが教科書に載せたい楽曲として、モーニング娘。の名曲『LOVEマシーン』も選出。なんと、後藤からは「『LOVEマシーン』のデモ音源をもらった時は『何、これ!?』と衝撃でした」との告白も。発売から約27年、今夜、後藤が明かす同曲の歌唱秘話とは。
一方、今回の収録を通じて、高橋は「男性アイドルとはまた違う儚（はかな）さや神々しさを、女性アイドルの皆さんはずっと持ってきたんだなって思いました」と感嘆。葉加瀬＆武部＆ヒャダインも思わず膝を打つ分析を、次々と打ち出し…。そんな2人とともに、今回は番組でおなじみの川田裕美＆高橋茂雄（サバンナ）も参戦。はたしてどんなコメントが飛び出すのか。