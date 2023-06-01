米津玄師、最新曲「烏」がデジタル2冠 同一楽曲での2冠は自身3度目【オリコンランキング】
6月24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろした最新曲「烏」（からす）がともに1位に初登場。同一楽曲では自身3度目【※1】の「オリコン週間デジタルランキング」【※2】2冠を獲得した。通算3度の同一楽曲でのデジタル2冠獲得は、男性ソロアーティスト最多となる。
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
同一作品でのデジタル2冠は、2026年3月23日付での嵐「Five」以来、3ヶ月ぶり。ソロアーティストでは、自身の2026年1月12日付での「IRIS OUT」以来、6ヶ月ぶりとなった。
「オリコン週間ストリーミングランキング」においては、週間再生数763万4030回を記録し1位に初登場。同ランキングでは「KICK BACK」「IRIS OUT」に続き自身通算3作目、さらに「IRIS OUT」【※3】に続き、今年度【※4】では2作目の1位獲得となった。今年度に2作品がストリーミングランキング1位を獲得しているアーティストは、米津玄師のみとなる。
また、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、初週DL数2万8222DLを記録し、1位に初登場。2025年10月27日付での「1991」に続き、自身通算20作目のデジタルシングル1位【※5】となり、ソロアーティスト歴代1位の「デジタルシングル通算1位獲得作品数」記録【※6】を自己更新した。
本作は、「2026 NHKサッカーテーマ」として米津が書き下ろした楽曲。サッカー日本代表が「FIFAワールドカップ2026」初戦となるオランダ戦を迎えた6月15日に配信リリースされた。
なおオリコンでは、25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
【※1】米津玄師は、「KICK BACK」（2022年10月24日付）、「IRIS OUT」（2025年9月29日付ほか）で同一楽曲でのデジタル2冠を達成
【※2】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門
【※3】「IRIS OUT」は、2025年9月29日付〜2026年3月9日付まで24週連続1位を獲得
【※4】今年度（2026年度）は2025年12月22日付よりスタート
【※5】米津玄師「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品（獲得順）※2026年6月29日付現在／
1：Lemon
2：LOSER
3：Flamingo
4：海の幽霊
5：馬と鹿
6：パプリカ
7：感電
8：Pale Blue
9：POP SONG
10：M八七
11：KICK BACK
12：LADY
13：月を見ていた
14：地球儀
15：さよーならまたいつか！
16：Azalea
17：Plazma
18：IRIS OUT
19：1991
20：烏
【※6】ソロアーティスト「週間デジタルシングル（単曲）ランキング通算1位獲得作品数」記録※2026/6/29付現在／
1：米津玄師 20作 「1991」（2025年10月27日付）、「烏」（2026年6月29日付）
2：LiSA 8作 「白銀」（2021年11月29日付）、「残酷な夜に輝け」（2025年8月4日付）
3：星野源 7作 「生命体」（2023年8月28日付）、「いきどまり」（2025年11月24日付）
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞
同一作品でのデジタル2冠は、2026年3月23日付での嵐「Five」以来、3ヶ月ぶり。ソロアーティストでは、自身の2026年1月12日付での「IRIS OUT」以来、6ヶ月ぶりとなった。
「オリコン週間ストリーミングランキング」においては、週間再生数763万4030回を記録し1位に初登場。同ランキングでは「KICK BACK」「IRIS OUT」に続き自身通算3作目、さらに「IRIS OUT」【※3】に続き、今年度【※4】では2作目の1位獲得となった。今年度に2作品がストリーミングランキング1位を獲得しているアーティストは、米津玄師のみとなる。
また、「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では、初週DL数2万8222DLを記録し、1位に初登場。2025年10月27日付での「1991」に続き、自身通算20作目のデジタルシングル1位【※5】となり、ソロアーティスト歴代1位の「デジタルシングル通算1位獲得作品数」記録【※6】を自己更新した。
本作は、「2026 NHKサッカーテーマ」として米津が書き下ろした楽曲。サッカー日本代表が「FIFAワールドカップ2026」初戦となるオランダ戦を迎えた6月15日に配信リリースされた。
なおオリコンでは、25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
【※1】米津玄師は、「KICK BACK」（2022年10月24日付）、「IRIS OUT」（2025年9月29日付ほか）で同一楽曲でのデジタル2冠を達成
【※2】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門
【※3】「IRIS OUT」は、2025年9月29日付〜2026年3月9日付まで24週連続1位を獲得
【※4】今年度（2026年度）は2025年12月22日付よりスタート
【※5】米津玄師「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品（獲得順）※2026年6月29日付現在／
1：Lemon
2：LOSER
3：Flamingo
4：海の幽霊
5：馬と鹿
6：パプリカ
7：感電
8：Pale Blue
9：POP SONG
10：M八七
11：KICK BACK
12：LADY
13：月を見ていた
14：地球儀
15：さよーならまたいつか！
16：Azalea
17：Plazma
18：IRIS OUT
19：1991
20：烏
【※6】ソロアーティスト「週間デジタルシングル（単曲）ランキング通算1位獲得作品数」記録※2026/6/29付現在／
1：米津玄師 20作 「1991」（2025年10月27日付）、「烏」（2026年6月29日付）
2：LiSA 8作 「白銀」（2021年11月29日付）、「残酷な夜に輝け」（2025年8月4日付）
3：星野源 7作 「生命体」（2023年8月28日付）、「いきどまり」（2025年11月24日付）
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞