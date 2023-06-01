BLACKPINK「JUMP」、累積再生数1億回突破 自身通算8作目【オリコンランキング】
BLACKPINKの「JUMP」が、24日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で自身通算8作目【※】の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】BLACKPINK「JUMP」MV
週間再生数は90.2万回（902,203回）。累積再生数は1億33.3万回（100,332,723回）。
本作は、6月13日に発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「最優秀K-POP楽曲賞」を受賞した。
【※】BLACKPINKの累積再生数1億回突破ほか作品※達成順
「How You Like That」、「Kill This Love」、「Lovesick Girls」、「DDU-DU DDU-DU -KR Ver.-」、「Pink Venom」、「Shut Down」、「AS IF IT'S YOUR LAST -KR Ver.-」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞
【動画】BLACKPINK「JUMP」MV
週間再生数は90.2万回（902,203回）。累積再生数は1億33.3万回（100,332,723回）。
本作は、6月13日に発表された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』において、「最優秀K-POP楽曲賞」を受賞した。
「How You Like That」、「Kill This Love」、「Lovesick Girls」、「DDU-DU DDU-DU -KR Ver.-」、「Pink Venom」、「Shut Down」、「AS IF IT'S YOUR LAST -KR Ver.-」
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間:2026年6月15日〜21日）＞