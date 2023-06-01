『THE MUSIC DAY』に山下智久、TREASURE、CANDY TUNE、亀梨和也らの出演が決定！松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージも
7月4日放送の日本テレビ『THE MUSIC DAY 2026』の第3弾出演者が発表された。
■KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急らの出演も決定
今回出演が発表されたのは、山下智久、TREASURE、CANDY TUNE、島袋寛子、大塚愛、亀梨和也ら。KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急、TWS、Do As Infinity、FANTASTICS、MAZZEL、Le Couple藤田恵美らの出演も決定した。
さらに『THE MUSIC DAY』でしか見られない特別企画も発表された。
■特別企画「音楽史45年！ヒット曲4500曲を大分析！ 音楽物語ヒットパレード」
昭和・平成・令和のヒット曲4,500曲の歌詞を徹底分析。時代を映す「言葉」の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかに。
そのなかから、時代を彩ったアーティストたちが集結。90年代のドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡した酒井法子が「碧いうさぎ」を歌唱。2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビでは14年ぶりに生披露。
さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base ～君がくれたもの～」をテレビ初披露する。
◇歌唱楽曲（順不同）
酒井法子「碧いうさぎ」
BONNIE PINK「A Perfect Sky」
福原遥「secret base～君がくれたもの～」（ZONE）
けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）
BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI (TOMORROW X TOGETHER)「Lemon」（米津玄師）
また、松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージも決定。世代を越えたトップアイドルの一夜限りの特別パフォーマンスをお楽しみに。
なお、第4弾出演アーティストは、6月27日15時55分から放送される『THE MUSIC DAY見どころSP』で発表される。
■番組情報
日本テレビ系『THE MUSIC DAY 2026』
07/04（土）13:30～22:54
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）
出演者：IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、大塚 愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU/TAEHYUN/HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Travis Japan、Do As Infinity、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、Le Couple 藤田恵美
＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
※五十音順
■関連リンク
『THE MUSIC DAY 2026』公式サイト
https://www.ntv.co.jp/musicday/