宇多田ヒカル、“Utada”名義アルバムの初リマスター盤が発売開始！新曲「パッパパラダイス」7インチアナログ盤もリリース

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宇多田ヒカルが“Utada”名義で発表した2枚のアルバムの初リマスター盤がLP、CD、デジタル配信の各形態で、6月24日より発売が開始された。

■2004年の日本盤CDに付属していたスペシャルブックレットも復刻して封入

宇多田ヒカルが“Utada”名義でIsland Def Jam Music Groupから発表した2枚のアルバム『エキソドス』（2004）と『ディス・イズ・ザ・ワン』（2009）が初めてリマスターされ、LP（180g重量盤）、カラーLP（180g重量盤）、SHM-CD、デジタル配信の各形態で6月24日よりリリースされる。Utadaのアルバムはこれが初LP化となる。SHM-CDは2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケット・カードが封入される。CD2にはリリース当時の各国ボーナス・トラックやリミックス音源が収録される。

全米デビュー・アルバムとなった『エキソドス』は、全米クラブ・チャートでヒットしたリード・シングル「イージー・ブリージー」、「デヴィル・インサイド」（リミックス・ヴァージョンが全米Dance Club Songsチャートで1位を獲得）を収録。ヒップホップ／R＆Bシーンのスーパー・プロデューサーであるティンバランド（ミッシー・エリオット、デスティニーズ・チャイルド、スヌープ・ドッグ、ジェイ・Zなど）がアルバムの2曲のプロデュース、1曲のリミックスを手掛けた。また当時マーズ・ヴォルタのドラマーであったジョン・セオドアが「クレムリン・ダスク」に参加している。

2004年の日本盤CDに付属していたスペシャル・ブックレット（48ページ：ライナーノーツ、対訳、対談など掲載）が、今回の2CDにも復刻して封入される。

全米セカンド・アルバムの『ディス・イズ・ザ・ワン』は、スターゲイト（NE-YO、リアーナ、ビヨンセなど）とトリッキー・スチュワート（ブリトニー・スピアーズ、マドンナ、マライア・キャリーなど）をプロデューサーに迎えて制作された。ファースト・シングルの「カム・バック・トゥ・ミー」（全米Dance Club Songsチャート5位）、坂本龍一の作品をサンプリングし映画『戦場のメリークリスマス』に触れている「メリークリスマス・ミスター・ローレンス―FYI」を収録。

全米アルバム・チャートで69位にランクインし、当時、ラウドネス（Loudness）『Lightning Strikes』の64位以来23年ぶりに同チャートの100位内に入った日本人アーティストとなった。

そして6月24日、宇多田ヒカルとしての新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログ盤が完全生産限定盤としてリリースされる。

SIDE Aには甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」が収録されている。5月6日に配信リリースされた「パッパパラダイス」は、アニメ『ちびまる子ちゃん』エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている。

メイン写真：Utada『エキソドス』ジャケット写真

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE『パッパパラダイス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL EP『パッパパラダイス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『エキソドス』

2026.06.24 ON SALE

ANALOG『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

2026.06.24 ON SALE

DIGITAL ALBUM『ディス・イズ・ザ・ワン』

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/