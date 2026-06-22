結婚＆出産を電撃発表！『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』出演女優、「大切な存在と出会った」

女優のオ・ヘスが、結婚と出産を同時に電撃発表し、注目を集めている。

オ・ヘスは6月21日、自身のSNSを通じて長文のメッセージとともに、娘との日常を収めた写真を公開した。

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約2年2カ月ぶりとなる近況報告で、結婚と出産の事実を明かし、多くの祝福を受けている。

彼女は「本当に久しぶりにごあいさつします。この間、特別な説明もなく静かに過ごしていたため、多くの方が私の近況を気にかけ、心配してくださっていたと聞きました」と書き出した。

続けて、「ここ数年で私の人生には本当に多くの変化がありました。一生を共にしたいと思える伴侶と出会い、新しい家庭を築き、そして私の世界を完全に変えてくれた大切な存在たちと出会いました」と綴り、自ら結婚と出産を報告した。

（写真＝オ・ヘスSNS）オ・ヘスと娘

また、長い活動休止期間についても率直な思いを明かした。「私の日常は以前とはまったく異なる色で満たされ始めました。その過程で多くのことを学び、成長し、俳優ではなく一人の人間として自分自身を見つめ直すことができました」と近況を伝えた。

さらに、「そうしているうちに、活動もこの場所（SNS）も自然と長く離れることになりました。もっと早くお知らせできず申し訳ありません」とファンに謝罪した。

その一方で、「私は今も演技を愛していますし、これからも俳優として良い作品と良い姿で皆さんにごあいさつしたいです」と語り、演技活動への復帰意欲も示した。

オ・ヘスは、2022年に世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『今、私たちの学校は…』で、いじめ被害者のミン・ウンジ役を演じ、強烈な印象を残した。劇中では、ウイルスに感染しながらも理性を保ち、超人的な能力を発揮する“イミューン（免疫保持者）”のキャラクターを説得力たっぷりに演じ、国内外の視聴者から注目を集めた。

（画像＝ENA）『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』劇中のオ・ヘス

同年にはドラマ『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』でも印象的な演技を披露。第10話の中心人物シン・ヘヨン役として出演し、繊細な感情表現で作品への没入感を高めた。

作中では、恋人が被告人となった状況や、自分を守るという名目で圧力をかける母親との葛藤、弁護士との出会いなど、複雑な人間関係の中で揺れ動く人物の内面をリアルに描写。特に感情表現が苦手なキャラクターの心情を、視線や表情だけで説得力豊かに表現し、高い評価を受けた。

長い空白期間を経て伝えられたオ・ヘスのうれしい知らせに、ファンの関心が集まる中、今後の女優復帰にも注目が集まっている。