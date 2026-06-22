あべのハルカスで「阿倍野神輿」と「阪南獅子舞」が巡行 展望台から大阪・関西の運気上昇祈願
あべのハルカス（大阪市阿倍野区）で6月21日、「阿倍野神輿」と「阪南獅子舞」が巡行した。
阿倍王子神社の「阿倍野神輿」と、同神社の氏子地域である阪南地区に伝わる「阪南獅子舞」が、大阪・関西の厄除けと運気上昇を祈願して巡行した。同イベントは2018年に始まり、コロナ禍の2020年～2022年を除き毎年開催されている。
当日は、「阿倍野神輿」と「阪南獅子舞」が近鉄・大阪阿部野橋駅コンコースを出発し、あべのハルカスの外周やハルカス300（展望台）を巡った。
阿倍王子神社の「阿倍野神輿」と、同神社の氏子地域である阪南地区に伝わる「阪南獅子舞」が、大阪・関西の厄除けと運気上昇を祈願して巡行した。同イベントは2018年に始まり、コロナ禍の2020年～2022年を除き毎年開催されている。
当日は、「阿倍野神輿」と「阪南獅子舞」が近鉄・大阪阿部野橋駅コンコースを出発し、あべのハルカスの外周やハルカス300（展望台）を巡った。
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