この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Claude Codeが苦手分野克服】デザイン生成AI「Claude Design」の大型アップデート内容を詳しく解説！ 目玉はクロードコード連携！」を公開した。Anthropic社のAIデザインツール「Claude Design」における6月18日のアップデート内容と、目玉となる「Claude Code」との連携機能について解説している。



Claude Designは、テキストの指示だけでアプリのプロトタイプやスライド資料などを作成できるツールである。今回のアップデートによりデスクトップアプリに対応したほか、大きく4つの新機能が追加された。1つ目はデザインシステムの取り込み機能で、GitHubリポジトリやファイルからシステムを取り込み、管理者権限によるルールの承認や制限が可能になった。



2つ目は新しいエディターの実装である。生成したデザインの各要素を直接操作し、サイズや位置を細かく調整できるレイアウト機能が追加された。3つ目は外部アプリとの連携強化で、PDFやPowerPoint形式での書き出しが安定したほか、AdobeやCanvaなどの外部アプリに直接作業内容を送信できるようになった。4つ目は利用制限の緩和で、これまで単独で設定されていた制限枠がClaudeチャットなどと共通化された。消費トークン数も平均的に減少したことで、エラーが減り動作効率が向上したと説明している。



後半では、最大の目玉であるAIエージェント「Claude Code」との連携について詳述した。Claude Codeで構築したデザインシステムをClaude Designに取り込むことで、共通のルールに沿ったWebサイトの量産が容易になる。逆にClaude Designで作成したデザインデータを共有メニューからClaude Codeへ送り、実際の実装作業へ引き継ぐ手順も紹介された。また、データの同期にはコマンド入力による認証や、手動でのクラウドとローカル間の同期作業が必要になる点も補足している。



AIツール間のシームレスな連携により、デザインからコーディングまでの開発フローが大きく効率化される。動画の最後では、概要欄のリンクを参照するよう促し、「ぜひ自分の手で試してみてください」と実際の利用を推奨して締めくくった。