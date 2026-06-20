意外と知らない日本とフランスの教育事情「子どもが一人で歩いている」光景に驚愕した理由とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのフロリアン氏が、チャンネル「Florian 京都のフランス人」にて「フランス育ちの私が、日本の小学生を育てて衝撃を受けたこと」と題した動画を公開した。フランスの団地で育った自身の経験を振り返りながら、日本における小学生の通学事情や教育システムの素晴らしさについて解説した。



フロリアン氏はまず、フランスの団地で育った自身の幼少期について言及する。治安が悪かったため、家の前にある公園でも「母親が窓から見えるところしか遊んだらあかん」というルールの下で生活していたと語る。また、当時のフランスの小学校では、親が毎日学校まで送り迎えをするのが当たり前であったと説明する。



そんなフロリアン氏が日本に来て最も驚いたのは、「子どもが一人で歩いていること」だったという。京都駅で小学1、2年生ほどの子どもが一人で歩いているのを見た際、「迷子になっちゃった」と勘違いし、駅員に声をかけようとしたエピソードを披露。日本では住んでいる地域で学校が決まり、みんなで集まって登校する「集団登校」のシステムに対し、「安全や」「心配はない」と称賛した。フランスでは個性を重視する反面、グループで行動する機会が少なく、日本のように上級生が下級生の面倒を見る文化がないことにも触れている。



さらに、日本の学校における「掃除」の文化にも言及する。フランスの学校には清掃スタッフがいるため、子どもたちは自分たちで掃除をせず、床に物をこぼしても自分では処理しないという。一方、日本の学校では自分たちが使った場所を自分たちで綺麗にする。フロリアン氏はこのシステムについて、「自分のいる場所を大事にする」という責任感を小さな頃から教えている点だと高く評価した。



最後にフロリアン氏は、こうした日本の教育システムについて「責任感がすごく強く早いところで（身に付くように）作ってる」と語る。日本の当たり前の中に、子どもたちの自立心や責任感を育む優れた仕組みが隠されていると結論付けた。