日本代表、エスタディオ・モンテレイのピッチコンディションを確認…収容人数5万人、CFモンテレイの本拠地
日本代表は19日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦に向け、会場のエスタディオ・モンテレイ（メキシコ）でスタジアムファミリアライゼーションを行った。
スタジアムファミリアライゼーションとは、試合会場の下見のこと。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、同日夕方に予定されている練習前にスタジアムを訪れ、選手たちはピッチコンディションをチェックした。
会場のエスタディオ・モンテレイはリーガMXに所属するCFモンテレイのホームスタジアムで2015年にオープン。収容人数は51,243人となっており、明日の日本対チュニジアなど今大会4試合が開催される。
チュニジアとのグループステージ第2戦は、6月21日（日）日本時間13時キックオフ（現地20日 22時）。日本テレビ系列、NHKBSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）
スタジアムファミリアライゼーションとは、試合会場の下見のこと。試合前日の公式練習を同スタジアムで行うことができないため、同日夕方に予定されている練習前にスタジアムを訪れ、選手たちはピッチコンディションをチェックした。
チュニジアとのグループステージ第2戦は、6月21日（日）日本時間13時キックオフ（現地20日 22時）。日本テレビ系列、NHKBSで全国生中継、DAZNでライブ配信される。
取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）