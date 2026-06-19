この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【2026年最新】SBI新生銀行キャンペーン総まとめ！SBIハイパー預金3％上乗せ・3つの3,000円特典・改悪も解説」を公開した。動画では、SBI新生銀行が現在実施している「SBIハイパー預金」の大型キャンペーンや、新規口座開設時の注意点について詳しく解説している。



昨今、複数の銀行で金利引き上げの発表が相次いでいるが、その中でもSBI新生銀行が強烈な大注目キャンペーンを打ち出したと紹介。特に目玉となるのが、6月19日から始まる「SBIハイパー預金 利上げ先取りキャンペーン」である。6月15日時点の残高と比較し、6月30日までの期間中に増加した金額（上限500万円）に対して、年3.0％相当の利息が現金でプレゼントされる。動画内では「資金を移動するだけで、12日間放置しておくだけで約4,000円もらえる」と、その手軽さと還元率の高さを強調した。さらに、残高を10万円以上増やすと抽選で100名に1万円が当たるキャンペーンも併催されている。



また、SBIハイパー預金をこれから開設する人向けには、新規開設や対象投資信託の買付、個人向け国債の購入で、それぞれ3,000円がもらえる3つのキャンペーンを解説。すべて条件を満たせば合計9,000円を獲得できる。加えて、3ヶ月、6ヶ月、1年の円定期預金を同時に設定すると金利が1.25%に引き上げられる「トリプル円定期キャンペーン」にも触れたが、1年もの間、最低30万円が拘束されることには注意が必要だとアドバイスした。



最後に、新規口座開設時の「ウェルカムプログラム」について、7月31日までは最大2万円の特典が受けられるものの、8月1日以降は最大1万6,000円に減額される点に言及。「SBI新生銀行の口座開設をお考えの方は、早めに7月31日までにやっておいた方がいい」と呼びかけた。各キャンペーンの条件やエントリー方法の詳細については、公式サイトなどで確認できる。