この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が「【新型キックス購入しま…】見積もりレポート! 価格は高いか?! 内装･外装･オプションなど購入前7つの注意点! 2026フルモデルチェンジで第3世代e-POWER搭載! NISSAN KICKS」を公開した。動画では、日産の新型コンパクトSUV・キックスについて、各グレードの詳細な見積もりと、購入前に知っておくべき重要なポイントを解説している。



ワンソクTubeは、まず新型キックスのボディサイズについて言及。全長4,365mm、全幅1,800mmと、「大きく見えるが実はカロクロよりもだいぶコンパクトなサイズ感」と評価した。



注目の見積もりでは、「X+（2WD）」「G（2WD）」「G e-4ORCE（4WD）」の3グレードを比較検証。「X+（2WD）」は最低限のオプションでコミコミ約400.2万円となった。上級の「G（2WD）」は、フロントのLEDアクセントランプや19インチホイール、パノラミックガラスルーフなどが標準装備され、内外装の質感が一気に向上。コミコミ価格は約426.5万円と算出された。一方、最上級の「G e-4ORCE（4WD）」にBOSEサウンドシステムや100V AC電源などのオプションをフル装備すると、コミコミ約490.7万円に達し、同グレードの2WDから大きく価格が跳ね上がる結果となった。同車に初搭載される第3世代e-POWERと緻密な四輪制御システム「e-4ORCE」の組み合わせは魅力的だが、予算との相談が必要になりそうだ。



さらに動画の終盤では、購入前の7つの注意点を列挙。「プロパイロット2.0は非採用」である点や、「4WDと2WDで荷室の高さが変わる」という実用面での違い、そして「2WDにはホットプラスパッケージを付けないとステアリングヒーターが付かない」といったオプション選びの落とし穴を具体的に指摘している。



新型キックスは、先進的なデザインと機能の進化が光る一台だが、グレードごとに装備や価格、さらには荷室空間まで大きく異なる。購入を検討する際は、予算と用途を慎重に照らし合わせ、最適なグレードを見極めることが肝要だ。