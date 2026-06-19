涼しく、軽やかに。夏のおしゃれを楽しむ手づくりのウエア＆バッグ

夏を楽しくする ウエア＆バッグ

強い日ざしの季節こそ、お気に入りの装いで心地よく過ごしたいもの。

涼しく、軽やかに、夏のおしゃれを楽しむヒントをお届けします。

こころが弾むかぎ針編み！ 花モチーフのトートバッグ

テープ糸をかぎ針編みで編みつないだモチーフが、まるで花畑のよう。

オレンジ色や濃いピンクでとびきりキュートな、夏らしい小さめのトートバッグです。

基本作品 花モチーフのトートバッグ（オレンジ色×ピンク）

ぷっくりと立体的に編んだ花のようなモチーフを、だ円に編んだ底に編みつなぎました。

土台部分がないモチーフは隙間があきますが、内袋をつけず、透け感を楽しめるようにモチーフの大きさを調整しました。

元気な色で編むと、編んでいるときも楽しい気持ちになれます。

応用作品 花モチーフのトートバッグ （ブルー）

ブルー系と生成りの花モチーフを配置したトートバッグは、入れ口の生成りがレーシーで、清涼感たっぷり。

小ぶりですが長財布を横に入れられる、使いやすい大きさに作りました。

この夏のお出かけで活躍しそうな、華やかバッグです。

後ろ側は花モチーフの配置が違うので、ちょっと違う表情です。

編むときに底や持ち手にはアイロンをかけますが、花モチーフには、仕上げのスチームはあえてかけないほうが、立体的に出来上がります。

川路ゆみこ（かわじ・ゆみこ）

ニットデザイナー。幼い頃から好きだったニットを、結婚後本格的に学びデザイナーに。本や雑誌、展示会などで作品を発表し、作りやすさとデザインのよさを兼ね備えた、程よく甘い作品にファンが多い。

花柄でカッコいい！すっきりワイドパンツ

薄着になり体のラインが気になる季節。

誰もがスタイルよく見える、とっておきのパンツを紹介します。

すっきり見える工夫が満載の、ワイドパンツの決定版です。

作品A

落ち感のある麻布を使用。

シックな色合いの花柄なら、甘さを抑えて大人っぽく着られます。

ソーイング初心者でも間違えにくい、わかりやすい手順の作り方です。

point1

前側はベルト芯ですっきり。おなかがぽこっと出ないように計算されたデザイン。



point2

前ポケットは斜めにつけることで、サイドのラインがきれいに見える。



point3

脚を長くまっすぐに見せるパンツ幅。脚の形を拾わず、でも短くは見えない、ちょうどよい太さ。



point4

すその始末は最後に！ 試着をして履きたい靴と合わせ、自分にぴったりの丈を見つけて。

point5

ウエストの後ろ側にはゴムを入れることでギャザーが寄り、お尻のラインをカバー。さらに、お尻を小さく見せる効果のある後ろポケットを2つ。

花柄はいいこといっぱい！



美しく、思わず気持ちが明るくなる花柄。無地やストライプなどの定番柄と比べ、縫い目のがたつきやしわが目立ちにくいので、実はソーイング初心者にこそおすすめです。

作品B

地色がネイビーの花柄は、デニム感覚で着やすく、上品さも兼ね備えています。

パンツの柄の中にある色のトップスを選べば、統一感のあるコーディネートに。

作品C

赤いバラとユリが印象的な花柄。

腰回りがすっきりして見えるので、自信を持ってコンパクトなトップスと合わせて。

フラットシューズとの相性も抜群です。

こうの早苗 （こうの・さなえ）

パッチワーク・キルト作家。ロマンチックな作風と実用性の高い小物やソーイングの提案で、幅広い世代から支持を得ている。

ウエストゴムで細見え 夏気分ワンピース

ウエストゴムで着心地がよく、すっきり細見え。

体形をきれいに見せる切り替えにこだわった、大人のための夏ワンピースです。

作品A

夏の日ざしに映える、涼しげなブルーのワンピース。

少しゆとりのあるシルエットで、暑い季節も快適に過ごせます。

前は少し高め、後ろにかけてゆるやかに下がるウエストの切り替えラインは、スタイルアップ効果抜群。

二の腕を程よくカバーするフレンチスリーブと、あき過ぎないボートネックも魅力です。

後ろ下がりの切り替え効果で、後ろ姿も美しく。

作品B

生地をかえました。オフホワイト地のボタニカル柄はアンティークのような趣で、エレガントな印象を与えます。

加藤容子（かとう・ようこ）

ソーイング作家。洋裁学校で学んだのち、洋裁指導やオーダーメイドの縫製に携わる。雑誌に作品を提供するなど、幅広く活動。

細編みベースで編みやすい さざ波のサコッシュ

作品A・B

かぎ針で編むコンパクトなショルダーバッグです。

波形の立体的な模様が魅力。

太めの針でさくさく編めて、内布なしでも丈夫に仕上がります。

小さな貝殻のような飾りひもがアクセントに。

「遠目で見ても模様の凹凸が感じられるようにしようと思い、実際に手を動かして生まれた編み地です。長編みではなく細編みベースの引き上げ編みは少々珍しいですが、編みやすくしっかり仕上がります」（Ronique）



Ronique（ろにーく）

クロッシェデザイナー。札幌市出身。幼い頃から棒針編みなど手芸に親しみながら育ち、子育てを機に独学でかぎ針編みを始める。シンプルで編みやすいパターンと、ふだん使いしやすいデザインが人気。

7月号 目次

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7月号 放送カレンダー

ヘッダー画像

こころが弾むかぎ針編み！ 花モチーフのトートバッグ

花柄でカッコいい！ すっきりワイドパンツ

撮影／白井由香里 モデル／ケルクハナ



ウエストゴムで細見え 夏気分ワンピース

細編みベースで編みやすい さざ波のサコッシュ

撮影／中野博安 モデル／amako