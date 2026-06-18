【女性が選ぶ】「演技がうまいと思う」STARTO社所属の30代タレントランキング！ 2位「松村北斗（SixTONES）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『演技がうまいと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、SixTONESのメンバーとして活躍する松村北斗さんです。静岡県出身、1995年生まれのSixTONESのメンバーです。NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』でヒロインの夫役を好演し、話題を呼びました。また、映画『夜明けのすべて』ではキネマ旬報ベスト・テンの主演男優賞に輝いています。複雑な背景を持つ役柄も自然に演じ切る、説得力のある演技が魅力の俳優です。
▼回答者コメント
「自然な演技で、とても上手な方だなと思いました」（40代女性／宮城県）
「連続テレビ小説カムカムエブリバディでの演技が印象残ってる。実際にいるかのような演技だった」（30代女性／福岡県）
「役ごとに空気感が変わり、繊細な表情や間の取り方が自然で、作品に溶け込むタイプの演技が魅力だから」（50代女性／兵庫県）
堂々の1位に輝いたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。長年にわたりドラマの第一線で活躍し続ける高い演技力を誇ります。『金田一少年の事件簿』シリーズ（日本テレビ系）や人間となったセミを演じた『セミオトコ』（テレビ朝日系）など、数多くの作品で主演を務めてきました。2026年夏のミステリードラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）でも主演に抜擢されるなど、その芝居心で視聴者を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「金田一少年の事件簿のドラマで出ていたので印象的でした」（20代女性／福岡県）
「数々の映画やドラマに出ていて心を動かすお芝居をしているから」（20代女性／神奈川県）
「ふだんの賑やかな雰囲気とはうってかわって、大人な雰囲気を出したり、涙を流したり、人の心をつかむ表情がうまい」（40代女性／その他）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：松村北斗（SixTONES）／77票
2位にランクインしたのは、SixTONESのメンバーとして活躍する松村北斗さんです。静岡県出身、1995年生まれのSixTONESのメンバーです。NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』でヒロインの夫役を好演し、話題を呼びました。また、映画『夜明けのすべて』ではキネマ旬報ベスト・テンの主演男優賞に輝いています。複雑な背景を持つ役柄も自然に演じ切る、説得力のある演技が魅力の俳優です。
「自然な演技で、とても上手な方だなと思いました」（40代女性／宮城県）
「連続テレビ小説カムカムエブリバディでの演技が印象残ってる。実際にいるかのような演技だった」（30代女性／福岡県）
「役ごとに空気感が変わり、繊細な表情や間の取り方が自然で、作品に溶け込むタイプの演技が魅力だから」（50代女性／兵庫県）
1位：山田涼介（Hey! Say! JUMP）／82票
堂々の1位に輝いたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さんです。長年にわたりドラマの第一線で活躍し続ける高い演技力を誇ります。『金田一少年の事件簿』シリーズ（日本テレビ系）や人間となったセミを演じた『セミオトコ』（テレビ朝日系）など、数多くの作品で主演を務めてきました。2026年夏のミステリードラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）でも主演に抜擢されるなど、その芝居心で視聴者を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「金田一少年の事件簿のドラマで出ていたので印象的でした」（20代女性／福岡県）
「数々の映画やドラマに出ていて心を動かすお芝居をしているから」（20代女性／神奈川県）
「ふだんの賑やかな雰囲気とはうってかわって、大人な雰囲気を出したり、涙を流したり、人の心をつかむ表情がうまい」（40代女性／その他）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)