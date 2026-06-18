【2026球宴ファン投票】6月18日の中間発表 熾烈なパ遊撃手部門。日ハム・水野がロッテ・友杉を抜いてトップに！得票差は3155
日本野球機構（NPB）は18日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグ遊撃手部門では水野達稀（日本ハム）が友杉篤輝（ロッテ）を抜いて1位に返り咲き。2人の得票差は3155票差。セ・リーグ二塁手部門では田中幹也（中日）が内山壮真（ヤクルト）を抜いて再び2位に上がった。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
226,889 山野太一（ヤクルト）
202,097 高橋遥人（阪神）
87,843 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
327,903 大勢（巨人）
215,904 星知弥（ヤクルト）
71,441 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
397,445 キハダ（ヤクルト）
173,926 岩崎優（阪神）
138,018 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
244,807 古賀優大（ヤクルト）
208,577 坂本誠志郎（阪神）
170,678 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
410,206 大山悠輔（阪神）
204,351 オスナ（ヤクルト）
153,240 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
323,702 中野拓夢（阪神）
209,191 牧秀悟（DeNA）
146,946 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
485,629 佐藤輝明（阪神）
210,764 武岡龍世（ヤクルト）
112,607 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
319,543 長岡秀樹（ヤクルト）
283,023 村松開人（中日）
170,453 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
521,800 森下翔太（阪神）
286,396 増田珠（ヤクルト）
278,117 細川成也（中日）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
191,735 伊藤大海（日本ハム）
140,818 平良海馬（西武）
107,991 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
209,016 鈴木昭汰（ロッテ）
184,313 甲斐野央（西武）
178,352 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
251,590 マチャド（オリックス）
215,611 横山陸人（ロッテ）
174,874 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
294,370 田宮裕涼（日本ハム）
185,185 若月健矢（オリックス）
151,955 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
361,548 清宮幸太郎（日本ハム）
285,072 ネビン（西武）
200,739 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
264,729 小川龍成（ロッテ）
246,722 太田椋（オリックス）
202,157 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
422,729 栗原陵矢（ソフトバンク）
216,336 郡司裕也（日本ハム）
144,975 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
204,821 水野達稀（日本ハム）
201,666 友杉篤輝（ロッテ）
172,566 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
431,379 万波中正（日本ハム）
351,453 西川史礁（ロッテ）
331,852 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
373,588 レイエス（日本ハム）
270,733 柳田悠岐（ソフトバンク）
159,045 ポランコ（ロッテ）