日本野球機構（NPB）は18日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

パ・リーグ遊撃手部門では水野達稀（日本ハム）が友杉篤輝（ロッテ）を抜いて1位に返り咲き。2人の得票差は3155票差。セ・リーグ二塁手部門では田中幹也（中日）が内山壮真（ヤクルト）を抜いて再び2位に上がった。

今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

226,889 山野太一（ヤクルト）

202,097 高橋遥人（阪神）

87,843 才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

327,903 大勢（巨人）

215,904 星知弥（ヤクルト）

71,441 レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

397,445 キハダ（ヤクルト）

173,926 岩崎優（阪神）

138,018 マルティネス（巨人）

＜捕手＞

244,807 古賀優大（ヤクルト）

208,577 坂本誠志郎（阪神）

170,678 石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

410,206 大山悠輔（阪神）

204,351 オスナ（ヤクルト）

153,240 筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

323,702 中野拓夢（阪神）

209,191 牧秀悟（DeNA）

146,946 田中幹也（中日）

＜三塁手＞

485,629 佐藤輝明（阪神）

210,764 武岡龍世（ヤクルト）

112,607 坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

319,543 長岡秀樹（ヤクルト）

283,023 村松開人（中日）

170,453 木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

521,800 森下翔太（阪神）

286,396 増田珠（ヤクルト）

278,117 細川成也（中日）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

191,735 伊藤大海（日本ハム）

140,818 平良海馬（西武）

107,991 大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

209,016 鈴木昭汰（ロッテ）

184,313 甲斐野央（西武）

178,352 田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

251,590 マチャド（オリックス）

215,611 横山陸人（ロッテ）

174,874 柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

294,370 田宮裕涼（日本ハム）

185,185 若月健矢（オリックス）

151,955 海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

361,548 清宮幸太郎（日本ハム）

285,072 ネビン（西武）

200,739 ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

264,729 小川龍成（ロッテ）

246,722 太田椋（オリックス）

202,157 牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

422,729 栗原陵矢（ソフトバンク）

216,336 郡司裕也（日本ハム）

144,975 宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

204,821 水野達稀（日本ハム）

201,666 友杉篤輝（ロッテ）

172,566 村林一輝（楽天）

＜外野手＞

431,379 万波中正（日本ハム）

351,453 西川史礁（ロッテ）

331,852 周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

373,588 レイエス（日本ハム）

270,733 柳田悠岐（ソフトバンク）

159,045 ポランコ（ロッテ）