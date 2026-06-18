「リロ・アンド・スティッチ」リロ声優を務めた女優デイヴィ・チェースさん死去　３５歳　米国版「ザ・リング」にも出演

ディズニーの人気アニメ映画「リロ・アンド・スティッチ」でリロの声優を務めた俳優のデイヴィ・チェースさんが１６日（日本時間１７日に亡くなったことが分かった。チェイスさんの代理人が認めたことを米メディアが報じた。３５歳だった。

チェースさんの広報担当者であるジョン・ライアン・ジュニア氏は「デイヴィは過去１７年間、私の親友の一人でした。私たちは１０年以上彼女のマネジメントを担当してきました。この悲劇的な訃報に接した時、私たちは彼女に関するドキュメンタリーを制作している最中でした」と米メディアに語っている。

チェースさんは髄膜炎と血液感染症を患い、敗血症性ショックを起こして亡くなったという。６月上旬に栄養失調で入院していたとしている。

１９９０年７月２４日、米ネバダ州ラスベガス生まれのチェースさんは両親が離婚後、オレゴン州アルバニーで育った。その後子役としてＣＭや舞台で活躍。２００２年「リロ・アンド・スティッチ」でヒロインのリロ役の声を務め、アニー賞を受賞。女優としても０２年公開の「ザ・リング」で日本版では山村貞子に当たるサマラ・モーガンを演じた。