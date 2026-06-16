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IPO3社が話題の今、本当に合理的なのはどちらなのか。S&P500とNASDAQ100の違いを整理すると見える結論を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「IPO3社が話題の今、本当に合理的なのはどちらなのか。S&P500とNASDAQ100の違いを整理すると見える結論を解説します！」というタイトルの動画を公開した。巨大IPOを控えたAI相場の動向や、主要なインデックスファンドの採用基準の違い、直近の半導体株急落の背景について解説している。



1つ目の話題として、OpenAIとAnthropicの上場準備を取り上げた。AI業界に本命銘柄が登場することで、業界内の勝ち負けが明確になると指摘。一方で、上場により決算書が公開され、期待通りの利益が出ていないことが判明した場合、AI相場が一気に冷え込むリスクもあると警鐘を鳴らした。



2つ目のニュースとして、S&P500が採用基準の緩和を見送った点に言及。これにより、上場が期待されるSpaceX、OpenAI、Anthropicの3社は黒字要件などを満たせず、当面S&P500には組み込まれない見通しだと語った。対照的に、成長性や話題性のある企業を積極的に取り込むNASDAQ100には速やかに組み込まれる可能性が高く、この3社をポートフォリオに取り入れたい場合は、NASDAQ100への投資が「一番現実的な投資先」になると解説した。



さらに、半導体株を中心に株価が急落した背景についても説明。ブロードコムの決算が非常に良かったものの、市場の期待値が高すぎたことや、5月の雇用統計が予想を大幅に上回り利上げ懸念が生じたことが要因だと分析した。鳥海はこれをAIバブル崩壊ではなく、「ただの調整と見るのが自然」と見ており、企業の業績自体は好調であると述べた。



最後に、投資家がとるべき行動として「積立は絶対に止めない」ことを強調。長期金利の動向を注視し、もし金利上昇によって株価が一段と下がった場合は、「絶好の投資チャンス」になる可能性があるとアドバイスした。「上がったらハッピー、下がったらラッキー」という精神で長期投資に臨むことを推奨している。