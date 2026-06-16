北中米W杯グループH、初戦は優勝候補スペイン代表と、初出場カーボベルデ代表の一戦となった。



同じく初出場の小国キュラソー代表がドイツ代表に1-7と大敗を喫していたこともあり、戦前の予想はスペインが大量得点でカーボベルデを蹂躙するだろうというものだった。しかし、試合は予想外の展開を見せる。



打っても打ってもスペインのシュートが入らない。特にGKボジーニャのビッグセーブが光っていた。ボジーニャは39分にこぼれ球を押し込もうとしたミケル・オヤルサバルのシュートに飛びついてみせると、45分にはフェラン・トーレスのシュートも横っ飛びでセーブ。73分にもマルコス・ジョレンテのシュートもしっかりと抑えてみせ、試合は0-0で終了。ボジーニャは大番狂わせの立役者となった。



