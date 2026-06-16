ローマの「真実の口」がキウイを吐き出す謎の自販機に?!インパクト大の「ゼスプリ」キャンペーンを体験してきた

成人の3人に1人が栄養不良、一方で「自分は栄養不良ではない」と考える人は全体の7割。確かに危機を感じるデータだが、それに対してニュージーランド産キウイフルーツの販売拡大を担うゼスプリと健康的な設置型社食を手掛けるKOMPEITOが開発したのは、手を入れるだけで栄養スコアを測定できる「真実の口」？しかも自販機？―なんだか摩訶不思議な発想なこのコラボ企画、一体どんなものなのか発表会に行って実際に体験してきた！

「隠れ栄養不良」がオフィスに潜む？「自分は大丈夫」が7割も

冒頭のデータは、前者が厚生労働省の資料、後者はゼスプリの調査によるもの。今回の企画ではこうした状況をもとに、自分では気付けていない栄養不良を「隠れ栄養不良」と名付け、特にオフィスで働いていて昼食が疎かになりがちな「隠れ栄養不良」の社会人をターゲットに、フルーツの摂取を呼びかけるのが狙いとなっている。

大人気のキウイブラザーズ。かわいい

手を組んだKOMPEITOは、流行している設置型社食の分野で「OFFICE DE YASAI（オフィスでやさい）」を展開。名前の通り野菜をふんだんに使ったサラダやカットフルーツ、軽食など新鮮で安心な品々を専用冷蔵庫に取り揃え、従業員満足度を高める福利厚生サービスとしてキユーピーやサイバーエージェント、名古屋銀行などの企業に広く利用されているという。

インパクト大の「真実の口」に30秒、キウイが落ちてくる仕掛けも楽しい

今回のコラボ企画では、両社が新たに「ワーク栄養バランス」を提案。「働く人のコンディションを“栄養”から見直す、新しい労働環境づくり」と位置付け、職場全体で栄養不良を解消しやすい環境を作れるように働きかけていく。

そして、企画の目玉は共同開発した製品「栄養診断自販機」。表にはあの「真実の口」が据えられ、口に手をかざすと栄養スコアを測定して可視化してくれ、さらに栄養バランス改善効果が大きいキウイフルーツを受け取れることができる。

共同開発したKOMPEITO取締役 COOの好岡利香子氏も発表会で体験。結果は6.5と平均を上回る数値に

6月16日の発表会では、記者も実際に試すことができた。外観は、イタリア･ローマで見られる石の彫刻｢真実の口｣そのもの。だが口の部分は本来のデザインより大きく、四角形に近い形状になっている。そして口の横にあるパネルでスタートボタンを押すと目が光る！少々ひるみながらも中に手を入れると、30秒ほどで計測は完了。結果は、平均値である5.1〜6.4の基準値に対して基準内、基準より高い、基準より低いの3段階で表示してくれる。

計測が終わると、お待ちかねのキウイタイム！記者は「4.3」のLOW判定だったのでことさらありがたい。口が大きい理由はこれで、真実の口の中から1個丸ごとパウチに入ったキウイが落ちてきてそのまま取り出せる仕様。キウイフルーツが口から出てくる様は、マジックみたいで楽しい！そしてキウイはもちろんおいしい。

この自販機は6月16日から19日まで東京・有楽町の交通会館1階に設置しているほか、すでに企業オフィスへのテスト導入も決定しているとのこと。交通会館では誰でも使えるようにして1人1個のキウイをプレゼントし、「キウイフルーツで栄養不良改善」の認知度向上をねらう。時間は16日から18日までが12時から20時まで（16日のみ13時から14時は休憩）、19日は9時から11時まで。さらに毎日先着150人（19日は25人）にはミニタオルもプレゼントする。

【画像】キウイを吐き出す真実の口。「LOW」だと目が赤く光るギミックまで（12枚）