演劇ユニット「風－10（フーテン）」第2回公演『目覚めよ近所の男ども２』が6月26日（金）から東温アートヴィレッジセンター シアターNEST(愛媛県東温市)で上演。

「風－10（フーテン）」は愛媛を拠点に20年以上活躍する劇団P.Sみそ汁定食の代表・桝形浩人が愛媛在住の魅力的な俳優に声をかけ、自劇団「みそ定」とは違った表現の芝居を創作する演劇ユニット。

劇団シェイクスピアシアター、テント劇団どくんご、パンクロッカーなど異世界から、そして全国を旅公演で巡っていた俳優陣が集まったことから「風－10（フーテン）」という名前となり、2023年に社会派コメディ作品を上演。続編がみたい！という声に応え、3年ぶりとなる公演を行う。



(風-10 第1回公演「目覚めよ近所の男ども」(2023年)より)

STORY

昔気質の極道組織「安東興業」 堅気に迷惑を掛けず生き残ろうとするも市民運動に追いやられ、3年前に一家は離散。南川組長は逮捕され刑務所に、中山親子は街を離れひっそりと生きていた。

残された小島とみちるは揺り籠から墓場までオールインワン闇託児所の経営でなんとか日々を凌ぎ、おやじと慕う南川の出所を待っている。しかし、その日が来てもおやじは帰って来なった。

いよいよ闇託児所を閉める決心をした小島のもとへ、中山と息子タケシが戻ってくる。

秘密を抱える中学生タケシの悩みと、生き辛い弱者のために男たちが再び立ち上がる。

時代遅れの男たちが現代社会で胸を張って生きてゆけるのか！？

風-10の弐も笑いと涙と熱き唄声の社会派コメディ。



本作について脚本、演出担当の桝形浩人は、

「社会不適合者、家族、多様性、託児、介護、地方商店街の衰退、破産・・・現代社会が内包する問題をコメディーに仕立て上演します。大仰なセットも極力排除した舞台上で生身の俳優から立ち上る「今」を楽しんでください。」と語る。



(風-10 第1回公演「目覚めよ近所の男ども」(2023年)より)

また、最終日の6月28日14時回の公演では、愛媛で演劇や舞台の周りの取り組みをつくる活動を行う「めぐりて」が、上演が終わった後のロビーで、観てきたばかりの感想を語り合う企画『シアターカフェ』を開催するとのこと。

「今作品は３年前からの続編ではありますが、お初の方も楽しんで頂ける物語です。舞台上での劇的な出会いを目撃ください！」とのことだ。

本作は6月26日より愛媛県東温市・シアターNESTで開幕。

詳細は公式サイトで。

https://www7b.biglobe.ne.jp/~mam2/miso/newmisotop.html

（文：秦 元樹）