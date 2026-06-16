お笑いタレントのヒロミが16日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグF組で日本が初戦でオランダと2−2で引き分け、勝ち点1をもぎ取ったことに、「全員の力」を強調した。

番組では試合をふりかえるシーンが流れ、1−1に追いついた中村敬斗のシュート、2−2とした小川航基のヘディングによるアシストシーン（得点は鎌田大地）が流れた。

MCで元NHKのフリーアナウンサー武田真一が「W杯のたびにニューヒーローがどんどん出てきて、頼もしいよね」と切り出し、同じくMCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が「そのヒーローの瞬間には長い年月かけて作り上げられたものがあるんですね」と続けた後だった。

話を振られたヒロミは、「ホントすごかったですね、僕も朝から見ましたけど。一夜にしてスターも生まれるし」と興奮がまだ冷めやらない様子だった。その後、「でも、スター1人だけじゃないから。全員でやっぱりやっているから。選手は分かっていると思いますけど。メディア的にはこういうふうになるじゃないですか。でも、本当はチームなんですよね。よくあるあるのパターンですけど、スターがこうやって何人も生まれて、優勝まで行ってほしいなって思います」と期待した。

小川のヘディングには、「（その球が）鎌田選手に当たっていなければ手前へ落ちてるんで。キーパーがもしかしたらっていうのもあるかもしれないし。やっぱり全員なんだよね」と、全員でもぎ取った勝ち点1を強調していた。