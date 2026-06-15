「少し引きすぎた…」日本相手に2度のリードを守り切れず、DFファン・ヘッケは右目にアザ「徐々に視界に影響が」

「少し引きすぎた…」日本相手に2度のリードを守り切れず、DFファン・ヘッケは右目にアザ「徐々に視界に影響が」