末っ子の赤ちゃん、柴犬さんとウルフドッグさんの3きょうだいと過ごすお母さん。朝の『ワンオペ育児の光景』が話題になっているのです。

お母さんってすごい…！壮絶ながらも微笑ましいその光景は記事執筆時点で136万回を超えて表示されており、2.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：0歳児と2匹の犬と過ごす朝→みんなのご飯を同時に…忙しすぎる『ワンオペ育児の光景』】

0歳児と2匹の犬と過ごす朝…

Xアカウント『@mi_di_0815』に投稿されたのは、壮絶な『ワンオペ育児』の光景。

この日、飼い主さんは毎朝のルーティンとなっている朝食の様子を紹介したのです。

真ん中に座る飼い主さんのお膝の上には、現在生後86日目の末っ子息子さん。そして左にはウルフドッグ「ディオネ」ちゃん、右には柴犬「おみつ」くんのお姿が…。

壮絶な『ワンオペ育児の光景』に反響

息子くんをあやしながら、ディオネちゃんのお皿に少しずつ食事を足し、おみつくんには一粒一粒手渡しで食べさせていたという飼い主さん。

超がつくほど食べるのが遅いディオネちゃんと、超がつくほど食べるのが早い上に食べ終わるとディオネちゃんに圧をかけに行くというおみつくんの食事スピードをあわせるため、いつも手で食べさせているという飼い主さん。

その上、抱っこしていないと泣いてしまう息子くんの抱っこも加わり、ここ数ヶ月は壮絶かつ微笑ましい『ワンオペ育児』で朝の時間を過ごされているのだといいます。

とはいえ、飼い主さんはあくまでもポジティブなワンオペであると語られており『このとき息子が泣き出すと授乳も同時に行います。ワンオペ楽しい』と前向きなコメントもされています。

同じ部屋でみんな食べる理由についても、ディオネちゃんは一食分すべてをお皿に乗せると嫌がったりお皿を分けると選び食いをしてしまったりするため少しずつお皿に入れるスタイルで。

対しておみつくんは、早食いでむせてしまったりとそれぞれの問題を解決して安全で楽しい食事時間を過ごすために試行錯誤の末に編み出されたお食事スタイルなのだそう。

一見、壮絶で大変そうなものの、たくさんの愛情に溢れた家族時間は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に、飼い主さんのマルチタスクをこなす素晴らしい身のこなしに絶賛の声が寄せられることとなったのでした。

この投稿には「お母さんすごく器用で愛情深い」「た、大変だ～！でもすごく幸せな動画」「優しい」「離乳食始まると…お母さんファイトです！」「母ちゃんすごい！」「登場人物全員がお上品すぎる」「左右の手の動きが違う…！千手観音」「オペレーションがすげぇ」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

個性豊かな仲良し3きょうだいの日常が大人気

おみつくんとディオネちゃんは、個性に溢れる仲良し兄妹。体の大きさも性格も違えどお互いに思いやりながら仲良く過ごすお姿はとても尊いものです。

末っ子の弟くんが誕生してからは、優しく見守りをする姿も見られます。

飼い主さんからたくさんの愛情を受けながら、のびのびと幸せに暮らす仲良し3きょうだいの日常はウルフドッグや柴犬の魅力、愛犬と子どもの暮らしの素晴らしさを届けられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mi_di_0815」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。