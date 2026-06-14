黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」/ ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り【まとめ記事】
歓送迎会や懇親会の会場選びで重視したいのが、料理の満足度とお酒の充実度である。今回訪れたのは田町にある銭場精肉店。精肉店ならではの上質な肉料理が楽しめる人気店だ。今回は「飲み放題付き！！歓送迎会に最適な宴会コース 全18品 8,000円（税込）」を体験した。その名の通り、肉好きにはたまらない内容であり、宴会を盛り上げる要素が詰まったコースだった。
日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABCクッキングスタジオは、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間で、全国のABCクッキングスタジオにて、キッズ1dayレッスン「みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン」を開講する。2026年6月1日（月）から予約を開始している。
■ノーベル化学賞受賞 北川進氏が登壇！注目セッションの第二弾を発表
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。今回、IVS（みやこめっせ、ロームシアター京都）で行う注目セッションの第二弾を発表します。なお、IVS COREの注目セッションは別途発表する。「Japan is Back」を掲げるIVS2026は、徹底的に「高さ」を追求し、日本のスタートアップの真価を世界に証明する3日間として設計されている。本リリースでは、その第二弾として、第一線で活躍する起業家・投資家・経営者・政策担当者が登壇する注目セッションを紹介する。
■コース全18品の肉尽くしに舌鼓！溶岩焼肉がうまい、黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」
歓送迎会や懇親会の会場選びで重視したいのが、料理の満足度とお酒の充実度である。今回訪れたのは田町にある銭場精肉店。精肉店ならではの上質な肉料理が楽しめる人気店だ。今回は「飲み放題付き！！歓送迎会に最適な宴会コース 全18品 8,000円（税込）」を体験した。その名の通り、肉好きにはたまらない内容であり、宴会を盛り上げる要素が詰まったコースだった。
■ポケモンと一緒に楽しくスイーツ作り！ 夏休みの食育体験
日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABCクッキングスタジオは、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間で、全国のABCクッキングスタジオにて、キッズ1dayレッスン「みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン」を開講する。2026年6月1日（月）から予約を開始している。
■コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
サンワサプライ株式会社は、コンセントのない場所でも自由に使用でき、コンパクトに折りたたんで持ち運べるUSB充電式LEDデスクライト「LED-DESK5BK」を発売した。折りたたんでコンパクトに持ち運べるコードレスタイプで、満充電時は約13時間連続点灯が可能だ。自然光に近い高演色LEDを採用し、手元の書類や教材などの色味が美しく再現され、学習やデスクワークを快適にサポートする。また、3段階の調色と無段階調光に対応。学習や読書、在宅ワークはもちろん、停電時や災害時の備えとしても活躍する。
■HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大4台のHDMI機器を1台のテレビやモニターに集約し、リモコンで手軽に切り替えられる4K/60Hz・HDR対応HDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」および「400-SW043（4入力1出力）」を発売した。
■ITライフハック
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・親子で考える祖父母の“聞こえ”問題！ヨメテル「マゴみみチャレンジ」体験会
・塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
・世界初！※1 なでるようにそれる！カミソリ「なでそり」発売
・伝統の技と現代の輝き！『大谷翔平 × 高崎だるま』
・とまらないやつ！しっとり濃厚、ガツンと旨辛「背徳の純レバ丼」
日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABCクッキングスタジオは、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間で、全国のABCクッキングスタジオにて、キッズ1dayレッスン「みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン」を開講する。2026年6月1日（月）から予約を開始している。
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、2026年7月1日（水）〜3日（金）の3日間、みやこめっせ、ロームシアター京都、ホテルオークラ京都をメイン会場として開催する。今回、IVS（みやこめっせ、ロームシアター京都）で行う注目セッションの第二弾を発表します。なお、IVS COREの注目セッションは別途発表する。「Japan is Back」を掲げるIVS2026は、徹底的に「高さ」を追求し、日本のスタートアップの真価を世界に証明する3日間として設計されている。本リリースでは、その第二弾として、第一線で活躍する起業家・投資家・経営者・政策担当者が登壇する注目セッションを紹介する。
■コース全18品の肉尽くしに舌鼓！溶岩焼肉がうまい、黒毛和牛焼肉店「田町 銭場精肉店」
歓送迎会や懇親会の会場選びで重視したいのが、料理の満足度とお酒の充実度である。今回訪れたのは田町にある銭場精肉店。精肉店ならではの上質な肉料理が楽しめる人気店だ。今回は「飲み放題付き！！歓送迎会に最適な宴会コース 全18品 8,000円（税込）」を体験した。その名の通り、肉好きにはたまらない内容であり、宴会を盛り上げる要素が詰まったコースだった。
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日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABCクッキングスタジオは、2026年7月1日（水）〜8月31日（月）の期間で、全国のABCクッキングスタジオにて、キッズ1dayレッスン「みんなでつくろう♪ポケモンカスタードプリンマフィン」を開講する。2026年6月1日（月）から予約を開始している。
■コンセント不要でどこでも使える！約13時間連続点灯のUSB充電式LEDデスクライト
サンワサプライ株式会社は、コンセントのない場所でも自由に使用でき、コンパクトに折りたたんで持ち運べるUSB充電式LEDデスクライト「LED-DESK5BK」を発売した。折りたたんでコンパクトに持ち運べるコードレスタイプで、満充電時は約13時間連続点灯が可能だ。自然光に近い高演色LEDを採用し、手元の書類や教材などの色味が美しく再現され、学習やデスクワークを快適にサポートする。また、3段階の調色と無段階調光に対応。学習や読書、在宅ワークはもちろん、停電時や災害時の備えとしても活躍する。
■HDMI端子不足を解消！4K対応切替器
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大4台のHDMI機器を1台のテレビやモニターに集約し、リモコンで手軽に切り替えられる4K/60Hz・HDR対応HDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」および「400-SW043（4入力1出力）」を発売した。
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