「プロレス・新日本」（１４日、大阪城ホール）

ＩＷＧＰジュニアヘビー級タイトルマッチが行われ、「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」で初優勝したＹＯＨ（３７）が王者ＤＯＵＫＩを撃破し、キャリア１４年目で悲願のシングル初戴冠を果たした。自身７度目の挑戦でようやくベルトを奪取し、待ち望んでいた会場のファンも歓喜。記念すべき第１００代王者に輝いた苦労人は「ちゃんと（ベルトに）出会えたじゃんって、思います。１００代目チャンピオンとして、新日本プロレスを、すげえ盛り上げます。かかって来いよ、未来」と、独特の言い回しで感慨を込めた。

◆歴代ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者

【１】越中詩郎（初）

【２】高田伸彦（初）

【３】越中詩郎（２）

【４】小林邦昭（初）

【５】馳浩（初）

【６】オーエン・ハート（初）

【７】越中詩郎（３）

【８】馳浩（２）

【９】獣神ライガー（初）

【１０】佐野直喜（初）

【１１】獣神サンダー・ライガー（２）

【１２】ペガサス・キッド（初）

【１３】獣神サンダー・ライガー（３）

【１４】保永昇男（初）

【１５】獣神サンダー・ライガー（４）

【１６】野上彰（初）

【１７】保永昇男（２）

【１８】獣神サンダー・ライガー（５）

【１９】エル・サムライ（初）

【２０】ウルティモ・ドラゴン（初）

【２１】獣神サンダー・ライガー（６）

【２２】保永昇男（３）

【２３】金本浩二（初）

【２４】サブゥー（初）

【２５】金本浩二（２）

【２６】獣神サンダー・ライガー（７）

【２７】ザ・グレート・サスケ（初）

【２８】ウルティモ・ドラゴン（２）

【２９】獣神サンダー・ライガー（８）

【３０】エル・サムライ（２）

【３１】大谷晋二郎（初）

【３２】獣神サンダー・ライガー（９）

【３３】金本浩二（３）

【３４】ケンドー・カシン（初）

【３５】獣神サンダー・ライガー（１０）

【３６】フベントゥ・ゲレーラ（初）

【３７】獣神サンダー・ライガー（１１）

【３８】高岩竜一（初）

【３９】田中稔（初）

【４０】成瀬昌由（初）

【４１】ケンドー・カシン（２）

【４２】田中稔（２）

【４３】金本浩二（４）

【４４】タイガーマスク（初）

【４５】邪道（初）

【４６】ヒート（初）

【４７】タイガーマスク（２）

【４８】ブラック・タイガー（初）

【４９】タイガーマスク（３）

【５０】金本浩二（４）

【５１】稔（３）

【５２】田口隆祐（初）

【５３】井上亘（初）

【５４】タイガーマスク（４）

【５５】ロウ・キー（初）

【５６】タイガーマスク（５）

【５７】ミスティコ（初）

【５８】タイガーマスク（６）

【５９】丸藤正道（初）

【６０】プリンス・デヴィット（初）

【６１】飯伏幸太（初）

【６２】プリンス・デヴィット（２）

【６３】ロウ・キー（２）

【６４】飯伏幸太（２）

【６５】ロウ・キー（３）

【６６】プリンス・デヴィット（３）

【６７】飯伏幸太（３）

【６８】ＫＵＳＨＩＤＡ（初）

【６９】田口隆祐（２）

【７０】ケニー・オメガ（初）

【７１】ＫＵＳＨＩＤＡ（２）

【７２】ケニー・オメガ（２）

【７３】ＫＵＳＨＩＤＡ（３）

【７４】ＢＵＳＨＩ（初）

【７５】ＫＵＳＨＩＤＡ（４）

【７６】高橋ヒロム（初）

【７７】ＫＵＳＨＩＤＡ（５）

【７８】ウィル・オスプレイ（初）

【７９】マーティ・スカル（初）

【８０】ウィル・オスプレイ（２）

【８１】高橋ヒロム（２）

【８２】ＫＵＳＨＩＤＡ（６）

【８３】石森太二（初）

【８４】ドラゴン・リー（初）

【８５】ウィル・オスプレイ（３）

【８６】高橋ヒロム（３）

【８７】石森太二（２）

【８８】高橋ヒロム（４）

【８９】エル・デスペラード（初）

【９０】ロビー・イーグルス（１）

【９１】エル・デスペラード（２）

【９２】石森太二（３）

【９３】高橋ヒロム（５）

【９４】エル・デスペラード（３）

【９５】ＳＨＯ（初）

【９６】エル・デスペラード（４）

【９７】ＤＯＵＫＩ（初）

【９８】エル・デスペラード（５）

【９９】ＤＯＵＫＩ（２）

【１００】ＹＯＨ（初）