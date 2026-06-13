Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³ºê¤¢¤ß¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö¤â¤·»ä¤¬¼«Í³¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Íç¥¨¥×¥í¥ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢"Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¥é¥¸¥ªDJ"¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤â²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë»³ºê¤¢¤ß¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤¢¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡£
»³ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øwith¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¡Ø¥º¡¼¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¤Î¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2021Ç¯¤«¤é¤ÏÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØMUSIClock with THE FIRST TIMES¡Ù¡ÊInterFM¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤È¤ÎÀäÌ¯¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ï2020Ç¯¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£2024Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØCantabile¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù39¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£°Ê¹ß¡¢ÈþÎï¤Ê¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î»¨»ï¤Î»ïÌÌ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½µ¥×¥ì¤Ç¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ºê¤¢¤ß¤Î½µ¥×¥ìºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯8¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡Ë¤è¤ê
¡½¡½Á°²ó¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é½é¥°¥é¥Ó¥¢¡¢½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¤Þ¤Ç¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³ºê¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¡Ê2026Ç¯6·î¡Ë¡¢½µ¥×¥ì¤Î»ïÌÌ¤Ë3ÅÙÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡£
»³ºê¡¡¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡Ë¤É¤ì¤âËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë2²óÌÜ¡Ê¡Ø²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ù2025Ç¯8¹æ¡¿2·î10ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì»ä!? Èþ¿Í¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¾å¡¢³Ú¤·¤¤´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡½¡½Åö»þ¤Î»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÈþËÆ¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¡¢¾Ð´é¤âÂª¤¨¡¢¤¿¤À¥¥ì¥¤¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¿ÍÈ©¤Î²¹¤â¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¡¡¼Â¤Ï»ä¡¢¼«Ê¬¤Î¾Ð¤Ã¤¿´é¤¬ÀÎ¤«¤é¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¡×¤Ã¤ÆÁÇÄ¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤³¤Î»þ¤Ï¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿¥«¥Ã¥È¤â»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯8¹æ¡Ê»£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯²Ä°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Â³¤¯3²óÌÜ¡Ê¡ØRay of Light¡Ù2026Ç¯19¡¦20¹çÊ»¹æ¡¿4·î27ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤»Ñ¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥â¡¼¥É¤Ã¤Ý¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³ºê¡¡¤¸¤Ä¤Ï»ä¡¢º£¤Ç¤âËèÈÕ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ï¿·Á¯¤Ç¡£°áÁõ¤â¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤â¤¹¤´¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRay of Light¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿¾¾²¬°ìÅ¯¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¥â¥Ç¥ë¤Î»³ºê¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤âºÆÇ§¼±¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°²ó¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Î»þ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë50Âå¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÌÜÀþ¤ÇµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢½Â¤¯¤Æ¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ÈÉáÄÌ¤Îµï¼ò²°¤µ¤ó¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ÎÌÜÀþ¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Å°Äì¤·¤¿ÆÉ¼ÔÌÜÀþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤À¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ºê¡¡¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¼Ò¸ò¼Îá¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¡×¤Ç±þ¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¤ÎÃæ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¾Ã¤¨¤Æ¸½¼Â¤Î»³ºê¤¢¤ß¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Èæ³ÓÅªÀÅ¤«¤È¤¤¤¦¤«¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸½¾ì¤Î¤Û¤¦¤¬½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¹¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤ÇÂ¾¤ÎÊý¤ÎºîÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡©
»³ºê¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤ä»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤¢¤ë»¨»ï¤¬¤¢¤ë¤È¡¢³«¤¤¤Æ¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤¬²áµî¤ËÃå¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¿åÃå¤òÂ¾¤Î²Ä°¦¤¤»Ò¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Çú¾å¤¬¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬Æ±¤¸°áÁõ¤ò¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÇú¾å¤¬¤ê¡×¤È¤Ï¡©
»³ºê¡¡ ¡Ö¤³¤Î°áÁõ¡¢»ä¤¬Ãå¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤³¤Î»Ò¤¬Ãå¤¿¤Î¤«¤Ê!?¡¡´ò¤·¤¤¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¡¼ê¤Ë¤½¤Î½÷¤Î»Ò¤È´ÖÀÜÅª¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÌÑÁÛ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»³ºê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬È¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡©
»³ºê¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£³Î¤«¤Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¶Ú¶âÆþ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤äÂÎ·¿°Ý»ý¤Ø¤Î°Õ¼±¤â°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
»³ºê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Äê´üÅª¤Ë¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Å¤¤°û¤ßÊª¤ä²Û»Ò¥Ñ¥ó¤Ï°ìÀÚ¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅüÊ¬¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÈ©¤¬Ï·²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï1Æü¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÎÌ¤ò¤¹¤Ù¤ÆºÙ¤«¤¯Â¬¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤ËÆþÎÏ¤·¤ÆÅ°Äì´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ª¡¼¤Ã¡¢¤¹¤´¤¤¡ª
»³ºê¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áé¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢µÕ¤ËÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¤ÆÁé¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤À¤«¤éº£¤Ï»é¼Á¤äÅü¼Á¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¡¢·ò¹¯Åª¤Ê"¤à¤Ã¤Á¤ê´¶"¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢½÷À¤ÎÂÎ¤Ï¾¯¤·¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¡¢·ò¹¯Åª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¼¡¼¡Ö»ä¤Î¼ç¿©¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ø¸À¤·¡¢½µ¥×¥ì¤Î¥í¥±¤Îµ¢¤êÆ»¤Ë¤â¤ªÅÚ»º¥é¡¼¥á¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ºê¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎ·¿ºî¤ê°Ê³°¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
»³ºê¡¡È©¤ÎÏª½Ð¤Ø¤Î°Õ¼±¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤³¤Þ¤ÇÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç»ä¤¬Ïª½Ð¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÌ³½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¸¤ã¤¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ºê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð°ÊÁ°¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤òÁ´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»ä¤¬¡Ö¤â¤·»ä¤¬¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢Íç¥¨¥×¥í¥ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡©¡×¤Ã¤Æ¿¿´é¤ÇÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÏÃ¤Ï¥Ô¥¿¥Ã¤È½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Íç¥¨¥×¥í¥ó¡ª¡¡¤â¤·»öÌ³½ê¤ÎOK¤¬½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢½µ¥×¥ì¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤Ï¶ËÃ¼¤ÊÎã¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤«¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
»³ºê¡¡¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤ÊÅú¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢»ä¼«¿È¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆø¤ä¤«¤ÊÈË²Ú³¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢ÄêÈÖ¤Î¼«Á³¤ä¥¥ì¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¤â¤Ã¤È»¨Â¿¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¤¾ì½ê¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¿ýÁñ¤ä¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê½Â¤¤¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï»³ºê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¤ªÌóÂ«¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
»³ºê¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼«Âð¤ÎËÜÃª¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤ËÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤é¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¸«ÊÖ¤¹¡¢¤Ê¤ó¤ÆÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
»³ºê¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤â¸«ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¡¢Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»³ºê¤¢¤ß¡Ê¤ä¤Þ¤¶¤¡¦¤¢¤ß¡Ë
1997Ç¯1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹170Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿
¢þYouTube¡Ø¤¦¤ë¤ª¤¦¥ê¥³¥á¥ó¥É¡Ù¡Ú@uruou.recommend¡Û¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥é¥¸¥ªDJ¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌöÃæ¡£º£Ç¯1·î¤ËÇ§Äê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊCMTAR¡Ë¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¡Ú@_ami_yamazaki_¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@__ami.yamazaki__¡Û¡¡
¡Ø²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ù »£±Æ¡¿ÃæÂ¼ÏÂ¹§ ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë °µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤ä°¦ÕÈ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð´é¤â»£¤ê²¼¤í¤·¡£²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¡¢É÷¤Î¤è¤¦¤ËÁÖ¤ä¤«¡£Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ëÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¡ØRay of Light¡Ù »£±Æ¡¿¾¾²¬°ìÅ¯ ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ÆâÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾¯½÷À¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ÀÅ¤«¤Ê¿¹¤ÎÃæ¤ÎÊÌÁñ¤Ç¡¢Ìµ¹¤¤Ê»Ñ¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡£Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¡¢¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë¡£ô¥¤È¤·¤¿ÈþËÆ¤Ç¡¢¸«¤ë¼Ô¤ò¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö