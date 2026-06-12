〈「あの世で仲良く」なぜ40歳恋人を“草刈り機でバラバラ”に…？ 10歳年上の男を「殺人犯」に変えた【不倫トラブル】（平成10年の事件）〉から続く

激高した内縁の夫に命を奪われ、草刈り機でバラバラにされた40歳のスナックママ。犯行から9年後、夫の自供によって事件解明の幕が上がる。しかし、法廷で長男が口にしたのは犯人への怒りではなく、「彼を責められない」という驚愕の懇願だった。

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平成10年、三重県で起きた事件の結末をお届け。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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不倫相手とホテルを転々

親族は小田の自宅に乗り込んだが、もぬけの殻だった。その間、小田と瑠美子さんはラブホテルを転々としていた。

親族は「小田に拉致された」と警察に届け出たが、瑠美子さんと小田は自ら警察に出頭して事情を説明。濡れ衣が晴れたことをきっかけに、瑠美子さんはまったく自宅に戻らなくなった。

「そろそろ店を再開したいから、いったん家に戻って準備するけど、心配しないで。私の心はあなたのものだから」

5カ月後、瑠美子さんは何食わぬ顔で自宅に戻ってきた。林と顔を合わせても知らん顔だった。林が話しかけようとすると、口汚く罵り、それを見ている子どもたちの方がヒヤヒヤした。

「林さん、大丈夫？」

「大丈夫だ。お母さんが目を覚ましてくれるのを待つしかないよ」

相変わらず、瑠美子さんは小田の家に入り浸り、たまに帰ってきても朝帰り。掃除も洗濯も一切しない。

林がそれを代行し、4人の子どもたちと瑠美子さんの両親のためだけに生きているようなものだった。それでも瑠美子さんとやり直せるかもしれないという淡い期待を抱いていたが、小田の離婚が成立し、2人の結束はますます強まっていた。

そんなある日、林が瑠美子さんのスナックが入るビルの前を車で通りかかったところ、瑠美子さんの愛車が止まっているのを発見した。

「ひょっとしたら話せるチャンスではないか」と思い、誘蛾灯に引き寄せられるようにビルの中に入っていった。スナックのドアを開けると、瑠美子さんが一人で開店準備をしていた。

だが、林の姿を見ると、キッとした目付きになって、「何か用？」と憮然として答えた。

「話がしたいんだ……」

「私は話なんてない！」

「そんなこと言わないで。小田や子どもたちのことで……」

「私はアンタと同じ空気を吸うのも嫌なんや。アンタなんか最低。大嫌い。もう店に来んといて！」

男の「何か」が壊れた

そのセリフを聞いたとき、林の中で何かが壊れた。カッとなって、その場に押し倒し、「これで終わりにするしかない！」と馬乗りになって、瑠美子さんの細い首を絞め続けた。

「小田とはあの世で会わせてやる。あの世で仲良くすればいいじゃないか！」

ぐったりした瑠美子さんは、その場であっけなく絶命した。林は慌てて遺体を自分の車のトランクに運び、店のドアには「休業中」の張り紙をして、その場から立ち去った。

それから数日間、遺体をトランクに入れたままで生活していたが、異臭がしてくるのではないかと気になり、仕事で訪れたことがある山中の養豚場跡地に運んだ。瑠美子さんの遺体を全裸にしてみると、蝋人形のように真っ白だった。

「いくらオレでも我慢の限界がある。小田と関係を持つから、オレに殺されることになったんだ……」

草刈り機で遺体をバラバラに

林は準備していた草刈り機で、瑠美子さんの両腕、両足、頭、胴体を切断した。それぞれの部位を新聞紙でくるんで、ポリ袋に厳重に詰めた。ビニールシートも敷かずに作業をしていたため、臭いを嗅ぎつけたカラスがたくさん集まってきた。両手と両足は焼却場で燃やすことにし、頭と胴体は山中に埋めることにした。

数日後、林は誰も入ってこないような保安林に頭と胴体を3カ所に分けて埋めた。解体作業で使った軍手やカッパは瑠美子さんの衣類や装飾品と一緒に一般ごみとして捨てた。

その後も林は瑠美子さんの家族たちと同居を続けていた。妻に逃げられた哀れな夫を演じ、瑠美子さんの家族たちは「またフラッと戻ってくるに違いない」と軽く考えていた。

スナックの従業員には「ママが体調を崩し、復帰の目途が立っていない」と説明し、林が給料の未払い金を支払って店を閉めた。瑠美子さんの愛車も処分した。

それから1年後、「もうここは私の居場所じゃない。自分も病気になったから、迷惑はかけられない」と告げて、林は瑠美子さんの家族の前から姿を消した。

9年の歳月が流れて⋯

それから9年の歳月が流れた。瑠美子さんの父親はすでに他界していた。母親も83歳になり、「私もいつ死ぬか分からない。死ぬ前にもう一度、瑠美子に会いたい」と言い出した。

30歳になっていた長男は、小田に掛け合いに行ったが、小田はすでに別の女性と再婚していた。瑠美子さんのことを尋ねても、「知らない」と繰り返すばかり。警察に捜索願を出したが、ついに瑠美子さんの行方はつかめないままだった。

だが、思わぬことから、真相が明らかになることになった。

警察に呼ばれた男は⋯

林が友人の車庫飛ばしの件で、警察に呼ばれることになり、刑事から事情聴取を受けた。林はそれまで瑠美子さんのことについて、聞かれたことがなかった。

「ところでお前さん、篠田瑠美子さんを知ってるね。彼女がどこへ行ったか知らないか？」

「九州の実家へ静養に行ったと聞きましたけど……」

「それは調べた。その痕跡はない。我々も捜査している間に複雑な事情はよく分かった。だけど林吾郎、瑠美子さんを家族のもとへ帰してやれるのは、アンタしかいないんじゃないのか？」

「……」

「お天道様は何でも見ている。何でも知っている。地球上のすべての生物に光を与える永遠のエネルギーや。瑠美子さんを陽の当たる場所へ出してやるべきじゃないか。悪い心、汚い心で人生を終えるのは、良くないだろう」

ひたすら情に訴えかける刑事を前に、林は泣き崩れ、自ら殺害と死体遺棄を自供したのである。

林は59歳になっていた。

「9年間、苦しかった……。いつか言わなければならないと思っていた。瑠美子には本当に申し訳ないことをした……」

死体遺棄については時効が成立していたため、林は殺人罪でのみ起訴された。遺体は頭部だけしか見つからなかった。9年という歳月は、“犯人”に遺体の隠し場所さえ忘れさせてしまったのだ。

だが、法廷で驚かされたのは、被害者の遺族が「林さんを恨みに思う気持ちはない。何とか寛大な処分をお願いしたい」と願い出たことだ。

特に瑠美子さんの長男の意見陳述は信じ難いものだった。

関係者を驚かせた「長男の言葉」

「私が当時の林さんと同じ立場に立ったら、とても耐えられないことです。母は林さんより浮気相手を選んだ。正直なところ、私たちは林さんより浮気相手に責任を取らせたいところです。林さんは父親として、自分たちに真剣に向き合ってくれました。林さんの言うことは納得できるものばかりでした。今でも残虐な人間と考えることはできません。

林さんは加害者であると同時に、母や浮気相手の被害者でもあると思います。事件が明らかになっても、私には責めることができません。林さんが母の冥福を祈りたいと言うのであれば、一刻も早く私たちの前に姿を見せてほしいです。そして、一緒に母の弔いをしてほしいです。林さんには寛大な処分をしてあげてほしいです」

林はその言葉を聞きながら、すすり上げるようにして泣いた。最終意見陳述で「裁判長からいただく判決を有り難く受け止め、真摯な気持ちで服役します」と述べた。

懲役は⋯

裁判所は「強固な殺意による残虐な犯行で、遺体を切断して山に埋めるなど、隠蔽工作も図った犯情は悪い。その一方で、被害者の言動に被告人を追い詰めた点もあり、同情の余地がないとは言えない」として、懲役9年を言い渡した。

（諸岡 宏樹）