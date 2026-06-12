JR東海と『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』コラボキャンペーンを記念して6月10日、人気キャラクター・ちいかわが東京駅の1日駅長に就任。東海道新幹線の出発式を務めた。

【写真】東京駅の「1日駅長」を務めた『ちいかわ』が可愛すぎる！

出発式ではJR東海の制帽をかぶり、「ちいかわ1日駅長」のたすきをかけたちいかわがホームに登場。発車時刻になると、出発の合図を出して新幹線を見送った。

「『映画ちいかわ』は7月24日公開。原作の連載で“セイレーン編”と呼ばれている長編ストーリーが映像化されたものとなります。制作は劇場版『ウマ娘 プリティダービー 新時代の扉』を手掛け、ハイクオリティなアクションシーンなどに定評のある『サイピク』。原作者・ナガノ氏の完全監修のもと作られたということで、ファンからは期待の声が上がっています」（アニメ制作会社関係者）

怪しい招待状に連れられて、島合宿にやってきたちいかわたち。そこで聞かされたのは“島に住む巨大な「セイレーン」が島民を次々と連れ去っている”という事実……。セイレーン討伐計画に巻き込まれたちいかわたちは果たしてどうなるのか、そして島に隠された本当の“ひみつ”とは？というのが本作のストーリー。

『ちいかわ』屈指のダーク回との呼び声高い「セイレーン編」だが、コラボキャンペーンではダークな面は無く、いつものかわいい“ちいかわ”たちがお目見え。7月8日〜10月31日まで『東海道新幹線ツツウラウラ旅』と題して、さまざまなキャンペーンが企画されている。

「混雑は勘弁して」ハッピーセット騒動の危惧

たとえば、東海道新幹線に乗車しキャンペーンサイトにアクセスするとゲットできるARフォトフレームや、乗車特典のノベルティなど。ノベルティは期間によって変わり、8月31日までの第1弾ではダイカットステッカーセット、9月1日〜10月31日までの第2弾ではミニトートバッグがもらえる。

ほかにも名古屋の「リニア・鉄道館」にはちいかわたちのジオラマを設置。「KITTE大阪」には“巨大ちいかわバルーン”が登場するなど、沿線でも楽しめるキャンペーンとなっている。

夏の旅をワクワクさせるコラボキャンペーンに、ネット上では「これは新幹線に乗るしかない！」「期間も長いし、イベントも盛りだくさんで期待大だね」「うわ〜オリジナルノベルティ絶対欲しい！期間中に沿線のイベントいっぱい回ります」「映画コラボきたー！楽しみすぎる！」「ちいかわたちの駅員さん姿可愛すぎる……ノベルティゲットしに行かなきゃ」などと期待に胸を踊らせる人が続出しているようだ。

「とはいえ、以前マクドナルドで『ハッピーセット』のオマケが争奪戦になったように、ちいかわ人気は凄まじいです。今回もノベルティ欲しさにかなりの人がキャンペーンに参加すると思われ、《夏場に混雑は勘弁して欲しい》といった声もあるようです」（イベント企画会社関係者）

熱中症には気をつけつつ、この夏だけのちいかわを堪能したい。