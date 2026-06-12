北中米W杯メンバーから離脱、SNSで心境と決意を明かす

日本代表のMF遠藤航は6月12日、自身のSNSを通じて、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーから離脱すること、ならびに今回の活動をもって代表を引退することを発表した。

カタールW杯後からキャプテンとしてチームを牽引してきた遠藤は、怪我からの復帰に向けて全力を尽くしてきたことを明かしたうえで、「怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と心境を綴った。本大会に出場できない悔しさを滲ませつつも、「『W杯優勝』という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います」と、キャプテンとして歩んできたチームの成長に胸を張った。

今後については「これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます」と強い信頼を寄せ、「日本の力を1つにして臨んでいきましょう！！みんな、やるだけ」とファンへ呼びかけた。

遠藤航のコメント全文は以下のとおり。

「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。

怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません。

もちろん今回のW杯に出場できない悔しさはありますが、それよりもカタールW杯後からキャプテンとしてこのチームを引っ張り「W杯優勝」という目標を当たり前に口にできる集団へと一緒に成長してこれた事を誇りに思います。

今のチームは本当に素晴らしいチームです。

どんな逆境も乗り越え、まだ見たことのない景色を見せてくれると思います。

自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。

なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。

将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。

それを信じてみんなで応援しましょう。

そしてその瞬間が今大会になるように、日本の力を１つにしてみんなで北中米W杯挑んでいきましょう！！

みんな、やるだけ

遠藤航」（FOOTBALL ZONE編集部）