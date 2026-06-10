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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【激熱】メルペイ50%還元！サンドラッグ・ガスト・バーミヤン等で各1000ptまで！」と題した動画を公開した。動画では、メルペイの超大型50%還元キャンペーンと、Apple PayのVisaタッチ決済キャンペーンの追加情報について速報形式で解説した。



今回の発表で最大の注目点となるのが、6月13日から6月30日まで開催されるメルペイの50%還元キャンペーンである。サンドラッグやダイレックスなどのドラッグストア系全体で上限1000ポイントが還元されるほか、ガストやバーミヤンといったすかいらーくグループの4ブランド、さらに駿河屋の店舗とECサイトにおいて、それぞれ個別に上限1000ポイントが還元される。おにまるちゃんねるは「全部マックスやれば1万4000円払ってマックス7000ポイントもらえる」と、複数店舗を巡ることで大きな還元を受けられる仕組みを強調した。なお、iDやバーチャルカードでの支払いは対象外となる点に注意が必要だ。



また、6月11日から開始されるApple PayのVisaタッチ決済キャンペーンについても追加情報を紹介した。決済ごとのルーレット抽選について、楽天カードのVisaで参加すれば当選確率が優遇され、期待値が約4倍になることを解説。さらに、牛角やくら寿司などの対象6店舗で1500円以上の決済を行うと10%がキャッシュバックされるキャンペーンも取り上げ、三井住友カードを利用すれば20%の上乗せがあり「合計30%キャッシュバックが獲得できる」と分析した。



メルペイとApple Payを活用した今回のキャンペーン群は、日常の買い物や外食での支出を大きく抑えるチャンスである。三井住友カードなど一部のキャンペーンは事前のエントリーが必須となっているため、店舗へ向かう前に公式サイトで対象条件や注意事項を詳細に確認しておくのが賢明だ。