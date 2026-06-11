アンパンマンファミリー、収録前にラジオ体操 中尾隆聖が明かす 戸田恵子は「先生みたい」
声優の戸田恵子、中尾隆聖が11日、都内で行われた映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（26日公開）の完成披露上映会に参加した。
【全身ショット】華やかな肩見せワンピで登場した土屋太鳳
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
約束がテーマとなる本作。毎週月曜日のアフレコを、ずっと続けてきた。アンパンマンファミリーの約束事について、アンパンマン役の戸田は「アニメーションのレギュラーも、そろそろ40周年を迎える。私たちも40歳年を取ったワケです。我がチームも、だんだん高齢化になりまして、必ず収録前にラジオ体操をしています。自由参加なんですけど『声が起きるように』と。気がつくとスタッフさんもブースの向こう側でやっている。全員が40歳、年を取ったワケですから体を維持するのが大事。40年やっていますと、いいことばかりじゃない。みんなで悲しいことも乗り越えてきた。より一層、絆を深め合い、体を労り合っている」と裏話。中尾は「気持ちいいです。それで元気に収録できる。戸田さんはラジオ体操の先生みたいになっている。厳しいですよ。『かかとを上げて！』とか『お腹を出さない！』とか」と笑い、戸田は「お腹が出ている人が多いので。お腹は出さない！」と笑顔で話していた。
イベントには、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。
【全身ショット】華やかな肩見せワンピで登場した土屋太鳳
1988年にテレビアニメがスタートし、翌1989年には劇場版1作目が公開。昭和、平成、令和と3つの時代を超えて愛され続ける『それいけ！アンパンマン』。劇場版シリーズ37作目となる本作は、レッサーパンダのパンタンを中心に、勇気と友情、そして“約束”をめぐる物語となっている。
イベントには、土屋太鳳、EXIT（りんたろー。、兼近大樹）、アンパンマン、ばいきんまんも参加した。